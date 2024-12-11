Üye Girişi
Haberler
Hamaney'den Esad'ın devrilmesi sonrası ilk açıklama

Hamaney hedefe 2 ülkeyi koydu

 Hakan Fidan ABD'ye net bir mesaj verecek: Ya siz halledin ya da bu işi biz bitireceğiz

Hakan Fidan'ın Suriye için vereceği mesaj ortaya çıktı

 CHP ile MHP arasındaki kayyum zirvesi başladı

Meclis'teki sürpriz zirve başladı
Tarım ve Orman Bakanlığı, ünlü bir köfteciyi daha ifşa etti

Bakanlık, Köfteci Yusuf'tan sonra ünlü bir köfteciyi daha ifşa etti

Yeni Görevine Başlayan Başsavcı Ünal Bingül ve Otizmli İkiz Çocukları

Yeni Görevine Başlayan Başsavcı Ünal Bingül ve Otizmli İkiz Çocukları
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı olarak göreve başladı. Ayrıca, otizmli ikiz çocukları Aliye Zeynep ve Muhsin Murat'ın başarıları dikkat çekiyor.

Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı görevini yürütürken 'mazeret kararnamesi' ile ikinci kez Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Başsavcı Ünal Bingül, görevine başladı.

Görev yaptığı süre içerisinde başta FETÖ, PKK operasyonları soruşturmaları başta olmak üzere önemli izler bırakan Başsavcı Ünal Bingül, sırasıyla Erzurum Hüseyin Turgut Eğitim Merkezi Başkanlığı, Erzurum Cumhuriyet Savcısı, Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı, Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı görevlerinde bulundu.

Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından geçtiğimiz ay yayınlanan 'mazeret kararnamesi' ile Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Hüsnü Hakan Yağız'ın Tekdirdağ'a Başsavcı Ünal Bingül'ü ise Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı olarak ataması yapılmıştı.

Fedakar anne ve Baba'nın otizmli ikiz milli sporcuları

Otizmli ikiz çocuklara sahip Anne Nesrin, Baba Ünal Bingül'ün Otizmli ikizleri Aliye Zeynep ve Muhsin Murat Bingül kayakla hayata tutunan dünyanın tek otizmli ikiz milli kayakçıları. Otizmli ikizlerin 'Özel Sporcular' dalında yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda şampiyonluğu bulunuyor. Aliye Zeynep'in, Muhsin Murat'ın son olarak İzmir'deki Özel Sporcular Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda birinci sırada yer aldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Milyoner'e damga vuran futbol sorusu
img

En sonunda patladı! Bakan Fidan'dan DEM Partililere tokat gibi yanıt
img

"Onu kurtarabilmek için Türklerle birlikte çalışıyoruz"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Devrim Saltoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Devrim Saltoğlu hangi dizilerde oynadı? GELİNİM MUTFAKTA 11 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 11 Aralık Çarşamba Gelinim Mutfakta kim kazandı? Beşar Esad kimdir? Beşar Esad kaç yaşında, nereli? Az önce deprem mi oldu? 11 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Masterchef 11 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Rojda Demirer'in sevgilisi kim? Rojda Demirer kimdir, kaç yaşında? Çağdaş Cam halka arz ne zaman, kaç lot veriyor? Çağdaş Cam halka arz (CGCAM) katılım endeksine uygun mu? ASGARİ ÜCRET HABERLERİ! Asgari ücret ikinci toplantı ne zaman? 2025 Asgari ücret ne zaman belli olacak? 1959'dan günümüze kadar Süper Lig tarihinde en çok beraberlik alan takım hangisidir? Kerem Aktürkoğlu Benfica - Bologna maçında oynayacak mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.