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Yeni Fahri Av Müfettişleri görev için hazır

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Yeni Fahri Av Müfettişleri görev için hazır

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce Fahri Av Müfettişi olmak için başvuru yapan adaylar için eğitim verilerek sınav yapıldı.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce Fahri Av Müfettişi olmak için başvuru yapan adaylar için eğitim verilerek sınav yapıldı.

16 adayın başvurusunu değerlendirmek için düzenlenen oturumda fahri av müfettiş adaylarına öncelikle konu ile ilgili 8 saatlik eğitim verildi. Ardından adaylar sınava tabii tutuldu. Fahri Av Müfettişi Seçme Komisyonu tarafından sınav sonucunda başvuru yapanlar arasında 5 adayın Fahri Av Müfettişi olması karara bağlanarak başarılı olan adaylara belgeleri verildi.

Fahri Av Müfettişleri 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu çerçevesinde; av suçu veya kabahati işlenmemesi için avcılara yasal avcılığın önemine ilişkin rehberlik yapabilir, av suçu/kabahati işleyenler hakkında delil teşkil edecek her türlü bilgiyi toplayıp Av Kabahat Suç Tutanağı tutarak gerekli yasal süreci başlatmak için görevlilere teslim edebilirler. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri Yerel Haberler

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