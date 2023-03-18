Yeni doğan kuzu ve oğlak üşümesin diye evlerinde bakıyorlar Bolu'nun Mudurnu ilçesinde küçükbaş hayvancılık ile geçimlerini sağlayan Taşdemir ailesi, soğuk havalarda yeni doğan kuzu ve oğlağa üşümesin diye evlerinde bakıyor.

Yeni doğan kuzu ve oğlak üşümesin diye evlerinde bakıyorlar

BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde küçükbaş hayvancılık ile geçimlerini sağlayan Taşdemir ailesi, soğuk havalarda yeni doğan kuzu ve oğlağa üşümesin diye evlerinde bakıyor.

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Uzunçam köyünde Mehmet Taşdemir, Gülten Taşdemir ve Gönül Taşdemir ailesi hayvancılık yaparak geçimini sağlıyor. Bölgede gece saatlerinde etkili olan soğuk hava nedeniyle hayvancılık yapan Taşdemir ailesinin işleri biraz daha zorlaşıyor. Soğuk havada yeni doğan kuzuları ve oğlakları telef olmasın diye Taşdemir ailesi yavrulara evinde bakıyor. Aile, kış ayında doğuran keçi ve koyunlarının yavruları 'Nazlı' oğlak ve 'Uysal' isimli kuzuyu evlerine aldı.

Hayvanları çok sevdiğini söyleyen Gülten Taşdemir, "Hayvanları çok seviyorum köy hayatı çok güzel. Köy evinde yaşamak kuzu ve oğlaklarımla uğraşmak benim için en güzel yaşam. Zaten depremlerde vatandaşlar çok mağdur oldular şehirlerden diğer yerleşim alanlarına gidiyorlar. Bende şehir hayatı istemiyorum bu köyde ailem ile mutluyum bunlar benim bebeğim gibi" dedi.

Gönül Taşdemir, "Bizim geçim kaynağımız bunlar. Bunlar olmazsa biz yaşamayız canlarımız üşümesin diyerek evde bakıyoruz iyice alıştılar gitmekte istemiyorlar" diye konuştu.

Küçük yaşlardan beri hayvanlarla ilgilendiğini söyleyen Mehmet Taşdemir ise, "Bizim yaşamımız bunlarla doğada gezerdim onlarla konuşurum. Şimdi yaşlandım ancak böyle evde küçük bebekler diye bakıyoruz. Daha sonra annelerine emziriyorlar" şeklinde konuştu.