Yeni Bulunan Belge, Ermeni Meselesinde Tarihi İpuçları Sunuyor

Osmanlı'nın son dönemlerinde; Erzurum ve çevresinde yaptıkları katliamlara rağmen dünyayı kandırmaya çalışan Ermenilerin, ortaya çıkan belgelerle niyetleri bir kez daha su üstüne çıktı.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Erzurum Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Taner Özdemir, bölge tarihi açısından büyük bir öneme sahip yeni bir belge bulduğunu açıkladı. Mirliva Şahap Paşa'ya ait olduğu belirlenen bu telgraf, bölgedeki güvenlik durumu ve Ermeni tehditleri hakkında kritik bilgiler içeriyor.

Belgede, Erzurum'daki Ermeni grupların, Bulgarlar gibi imtiyaz talep etme niyetinde oldukları vurgulanıyor. Mirliva Şahap Paşa, İstanbul merkezli yönetime Ermenilerin bu talepleri ve bölgedeki gelişmelerle ilgili bir değerlendirme yapmak amacıyla bu telgrafı kaleme almış. Paşa'nın ifadeleri, geçmişte yaşanan olayların ışığında günümüzdeki tehditleri anlamak için önemli bir kaynak niteliği taşıyor. Taner Özdemir, belge ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu yeni belge, tarihimizi ve güvenlik konularını anlamamız açısından büyük bir fırsat sunuyor. Mirliva Şahap Paşa'nın sözleri, günümüzdeki tehditleri anlamak ve değerlendirmek için kritik bir referans oluşturuyor. Bu telgraf, ayrıca Ermeni meselesine bakış açımızı anlamamızda ne denli önemli olduğunu gösteriyor" dedi.

Bölgedeki güvenliğin sağlanması ve toplum huzurunun korunması için bu tür belgelerin titizlikle incelenmesi gerektiğini belirten Özdemir, kamuoyunun bu konuda bilinçlenmesi gerektiğine de vurgu yaparak, "Sonuç olarak, Mirliva Şahap Paşa'ya ait bu yeni belge, sadece tarihi bir değere sahip olmakla kalmayıp, aynı zamanda günümüzdeki güvenlik meselelerine dair önemli ipuçları sunmaktadır. TDED Erzurum Şubesi, belgeleri inceleyerek bölge halkına en doğru bilgiyi ulaştırmayı hedefliyor." şeklinde konuştu. - ERZURUM