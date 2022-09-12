Yeni atanan öğretmenlerin güvenlik soruşturması bugün tamamlanacak Yerel Haberler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni atanan öğretmenlerin güvenlik soruşturmasının bugün tamamlanacağını açıkladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni atanan öğretmenlerin güvenlik soruşturmasının bugün tamamlanacağını açıkladı. Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni atanan öğretmenlerimizin güvenlik soruşturmasında sona gelindi. 17 bin 303 güvenlik soruşturmasının 17 bin 128'i tamamlandı. Devam eden 175 tanesi, bugün tamamlanacak. Yeni eğitim öğretim yılı, tüm öğrencilerimize ve eğitimcilerimize hayırlı olsun." ifadesini kullandı. Yerel Kaynak: AA / Ahmet Sertan Usul Süleyman Soylu Yerel Güncel Haberler

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