Vatandaşlardan Asgari Ücret Tepkisi: "Dolabı Açtıklarında Hiçbir Şey Yok.. Sevgi Nerede Kaldı? Sevgi de Bitiyor, Aşk da Bitiyor"

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Yeni yılda uygulanacak 28 bin 75 TL'lik asgari ücrete tepkiler gelmeye devam ediyor. Sinop'ta yaşayan bir vatandaş, "İşte boşanmalar, cinayetler, insanların psikolojisinin bozuk olması sebebi de maddi. İnsanlar evleniyor bir sene sonra, bir buçuk sene sonra geçim sıkıntısına düştükleri zaman ister istemeden boşanıyor. Niye? Dolabı açtıklarında hiçbir şey yok. Hani sevgi nerede kaldı? Sevgi de bitiyor, aşk da bitiyor. İki torunum, üç tane çocuğum var. Geçinemiyorum" dedi.

Yurdun farklı noktalarında vatandaşların, 28 bin 75 TL olarak belirlenen yeni asgari ücrete tepki gösteriyor. Geçinemediğini belirten Olcay Karabulut, şöyle konuştu:

"Bizim başlarımız 200-250 bin lira aylık alıp da geçinemiyorsa 28 bin lira ile bir insan nasıl geçinebilir? Geçinmesi çok zor. Nasıl matematik yaparsan yap elde var sıfır. 28 bin lira değil 35 bin lira da maaş alsa 25 lira kiraya veriyor. O da 2 artı ya da 1 artı bir evler. İçine hatta girilmeyecek bir evlerde 25 bin liraya insanlar oturmak zorunda kalıyor. Çocuk okutan var. Kimsenin o paralara geçinme imkanı yok. İşte boşanmalar, cinayetler, insanların psikolojisinin bozuk olması sebebi de maddi. İnsanlar evleniyor bir sene sonra, bir buçuk sene sonra geçim sıkıntısına düştükleri zaman ister istemeden boşanıyor. Niye? Dolabı açtıklarında hiçbir şey yok. Hani sevgi nerede kaldı? Sevgi de bitiyor, aşk da bitiyor. İki torunum, üç çocuğum var, geçinemiyorum. Adamların suratına bakmaya utanıyorum. Sabah 6'da evden kaçıyorum. Dolaplar bomboş."

"28 bin lira para alıp 20 bin lira ev kirasına verirse kendine hiçbir şey kalmıyor zaten"

Ayhan Koca isimli esnaf ise açıklanan asgari ücretin alım gücüne yansıyacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Asgari ücretin 28 bin lira olması demek hem alım gücüne hem esnafa yansıyor. Ev kiraları zaten olmuş en düşüğü 17 bin 18 bin liradan 50 bin liraya kadar ev kiraları var. Yeni veya da eski olması önemli değil. Adam 'ben vermiyorum' kardeşim diyor. 28 bin lira para alıp 20 bin lira ev kirasına verirse kendine hiçbir şey kalmıyor zaten. Bunların bir yerde ödemesi var. Kredi ödemeleri, banka ödemeleri, elektrik, doğalgaz faturası. Bunlarla çok zor. Baş edeceklerini hiç zannetmiyorum. En azından biraz daha yaptırım yapıp da hani asgari ücreti biraz daha yüksek tutup ya ev fiyatlarını düşürecekler ya asgari ücreti mecbur en az 50 bin lira yapmaları lazım. O da işte öyle böyle geçim sağlarlar. Onun haricinde çok zor."

"40 bin lira olsa bile yetmez"

Doğan Yılmaz isimli vatandaş ise, "Ev kirasını baz alırsanız geçinmek biraz tabii ki zor tek maaşla ama çift maaş olduğu zaman gene geçinebilecek bir pozisyon olur. Ama tek maaşla mümkün değil. Kesinlikle yetmez. 40 bin lira olsa bile yetmez. Çünkü günün şartlarında fiyatlar oldukça hızlı yükseliyor. Önce onlara önlem alınırsa belki asgari ücret o zaman yetebilir" dedi.

"20 bin lira kira verdikten sonra kalan parayla ne yapabilir ki..."

Onur Arslan ise "Geçinemez tabii ki. Ev kiraları zaten olmuş 20 bin lira. Bu adam 20 bin lira kirasını verdikten sonra kalan parayla ne yapabilir ki, ne yapabilecek? Hiçbir şey yapamaz. Asgari ücret yetersiz. Kirayı mı verecek? Elektriği suyunu mu ödeyecek? Marketi mi yapacak? Cebine mi harcayacak? Yani olduğu yerde kendini döndürecek. Başka hiçbir şey değil" diye konuştu.