Yeni adli yılın başlangıcı için tören yapıldı

Eskişehir'de 2023-2024 adli yılının başlaması sebebi ile bir tören düzenlendi.

Valilik Meydanı'nda saat 10.30'da gerçekleştirilen tören programı, Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başladı. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Programda konuşan Baro Başkanı Avukat Mustafa Elagöz, yeni adli yılın hayırlı olmasını dileyerek, "Büyük bir heyecanla kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı ve yarın kutlayacağımız Eskişehir'in kurtuluşunun 101'inci yıl dönümünde bu zaferleri bize kazandıran başta ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi ve hayatta olmayan gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden tüm meslektaşlarıma Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Savunma hakkına saygı, adil yargılanma hakkının temelidir. Ülkemizde hak ve özgürlüklerin teminatı olan avukatların örgütlü gücünü temsil eden bizler başlangıcında olduğumuz 2023-2024 adli yılını bu sene de kaygıyla karşılıyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR