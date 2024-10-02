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YENGEÇDER, Gençlerin Gelişimi için Uluslararası Projeler Gerçekleştiriyor

YENGEÇDER, Gençlerin Gelişimi için Uluslararası Projeler Gerçekleştiriyor
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Muğla'da faaliyet gösteren Yaygın Eğitim ve Gençlik Çalışmaları Derneği (YENGEÇDER), uluslararası projeleriyle gençlere sosyal beceriler kazandırıyor. Şu anda 8 farklı ülkeden katılımcılarla gönüllü çalışmalara ev sahipliği yapıyor.

Muğla'da faaliyet gösteren Yaygın Eğitim ve Gençlik Çalışmaları Derneği (YENGEÇDER), uluslararası projeleriyle dikkat çeken bir sivil toplum kuruluşu olarak gençlerin gelişimine katkı sağlamaya devam ediyor.

Erasmus+ Gençlik Akreditasyonu, Avrupa Dayanışma Programı Kalite Sertifikası ve Eurodesk Temas Noktası unvanlarına sahip olan dernek, gençlere çeşitli alanlarda kişisel ve sosyal beceriler kazandırmayı hedefliyor.

YENGEÇDER, Avrupa Dayanışma Programı kapsamında uluslararası düzeyde ses getiren projelere imza atarak, gençlerin Avrupa'daki akranlarıyla iş birliği yapmalarına imkan tanıyor. Şu anda dernek, Ukrayna, Yunanistan, Estonya, Azerbaycan, Sırbistan ve İtalya'dan gelen 8 katılımcıyı Muğla'da ağırlıyor. Bu katılımcılar, yerel toplumun ihtiyaçlarına yönelik çeşitli gönüllü çalışmalarda bulunurken, aynı zamanda kültürler arası etkileşimi de teşvik ediyor.

Gönüllüler, Türk el sanatları, İngilizce konuşma kulüpleri, sportif faaliyetler ve akıl zeka oyunları gibi alanlarda gönüllülük faaliyetleri gerçekleştiriyor. Bu çalışmalar, gençlerin sadece kişisel gelişimlerine değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluk bilinci kazanmalarına da katkı sağlıyor.

Uluslararası Proje Koordinatörü Ömer Faruk Konyar, derneğin sahip olduğu unvanların gençlerin yurt dışı gönüllülük çalışmalarına katılmalarını kolaylaştırdığını ve uzun dönem gönüllülere ev sahipliği yaptıklarını belirtti.

Konyar açıklamasında, "Avrupa Dayanışma Programı kapsamında yurt dışından gelen gönüllülere ev sahipliği yapmaya devam ediyoruz. Ayrıca Türkiye'deki gençlerin de bu program kapsamında 2 haftadan 1 yıla kadar gönüllü çalışmalara katılmalarına destek veriyoruz. Muğla'da şu an Ukrayna, Yunanistan, Estonya, Azerbaycan, Sırbistan ve İtalya'dan 8 gönüllümüz var. Bu gönüllüler, Türk el sanatları, İngilizce konuşma kulüpleri, sportif faaliyetler ve akıl zeka oyunları gibi birçok alanda gönüllülük faaliyetleri yürütüyorlar" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sivil Toplum Gençlik Eğitim Yerel Yaşam

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