Yemen'de sıcaklıklar yükseldi, öğrenciler derslere kıyafetsiz katıldı - Haberler

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Yemen'de sıcaklıklar yükseldi, öğrenciler derslere kıyafetsiz katıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Yemen'de sıcaklıklar yükseldi, öğrenciler derslere kıyafetsiz katıldı

Yemen'in El-Hudeyde kentinde etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle öğrenciler derslere kıyafetsiz katılıyor.

Yemen'in El-Hudeyde kentinde etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle öğrenciler derslere kıyafetsiz katılıyor.

Yemen'in en büyük kentlerinden biri olan El-Hudeyde'de halk yüksek sıcaklıklarla boğuşuyor. Hava sıcaklığının 33 dereceye ulaştığı kentte, öğrenciler de zor şartlarda eğitimlerine devam ediyor. Sıcak havadan bunalan öğrenciler, derslere kıyafetsiz katılmak zorunda kalıyor. - EL HUDEYDE

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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