Yemen'de sıcaklıklar yükseldi, öğrenciler derslere kıyafetsiz katıldı - Haberler

Yemen'de sıcaklıklar yükseldi, öğrenciler derslere kıyafetsiz katıldı
İhlas Haber Ajansı - Yerel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Yemen'in El-Hudeyde kentinde etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle öğrenciler derslere kıyafetsiz katılıyor.
Yemen'in El-Hudeyde kentinde etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle öğrenciler derslere kıyafetsiz katılıyor.
Yemen'in en büyük kentlerinden biri olan El-Hudeyde'de halk yüksek sıcaklıklarla boğuşuyor. Hava sıcaklığının 33 dereceye ulaştığı kentte, öğrenciler de zor şartlarda eğitimlerine devam ediyor. Sıcak havadan bunalan öğrenciler, derslere kıyafetsiz katılmak zorunda kalıyor. - EL HUDEYDE
İhlas Haber Ajansı / Yerel