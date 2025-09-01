Yemen'de Husi Liderler İçin Cenaze Töreni

İsrail'in 28 Ağustos'ta Yemen'e düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden Husi liderlerinden Ahmed Galib el-Rahvi'nin de aralarında bulunduğu 12 üst düzey yetkili için cenaze töreni düzenlendi. Törende katılımcılar, ABD ve İsrail'e yönelik sert sloganlar attı.

İsrail'in 28 Ağustos'ta Yemen'e düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Husi liderlerinden Ahmed Galib el-Rahvi'nin de aralarında bulunduğu 12 üst düzey yetkili için cenaze töreni düzenlendi.

İsrail'in 28 Ağustos'ta Yemen'in başkenti Sana'ya düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden Husi liderlerinden Ahmed Galib el-Rahvi'nin de aralarında bulunduğu 12 üst düzey yetkili için cenaze töreni düzenlendi. Törene katılan binlerce kişi, "ABD'ye ölüm", "İsrail'e ölüm" ve "Yahudilere lanet, İslam'a zafer" sloganları attı.

El-Rahvi'nin ölümünün ardından görevini geçici olarak devralan Muhammed Miftah, Al Saleh Camisi'nde yaptığı konuşmada, intikam sözü vererek, "Dünyanın en güçlü istihbarat imparatorluğuyla karşı karşıyayız; hükümeti hedef alan imparatorlukla, ABD yönetimi, Siyonist varlık, Siyonist Araplar ve Yemen içindeki casuslardan oluşan tüm Siyonist varlıklarla" dedi. - SANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
