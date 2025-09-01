Yemen'de Husi Liderler İçin Cenaze Töreni

İsrail'in 28 Ağustos'ta Yemen'e düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Husi liderlerinden Ahmed Galib el-Rahvi'nin de aralarında bulunduğu 12 üst düzey yetkili için cenaze töreni düzenlendi.

İsrail'in 28 Ağustos'ta Yemen'in başkenti Sana'ya düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden Husi liderlerinden Ahmed Galib el-Rahvi'nin de aralarında bulunduğu 12 üst düzey yetkili için cenaze töreni düzenlendi. Törene katılan binlerce kişi, "ABD'ye ölüm", "İsrail'e ölüm" ve "Yahudilere lanet, İslam'a zafer" sloganları attı.

El-Rahvi'nin ölümünün ardından görevini geçici olarak devralan Muhammed Miftah, Al Saleh Camisi'nde yaptığı konuşmada, intikam sözü vererek, "Dünyanın en güçlü istihbarat imparatorluğuyla karşı karşıyayız; hükümeti hedef alan imparatorlukla, ABD yönetimi, Siyonist varlık, Siyonist Araplar ve Yemen içindeki casuslardan oluşan tüm Siyonist varlıklarla" dedi. - SANA