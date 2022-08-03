Yeme içme bozukluğu yaşayan köpeğin rahminden bir kiloluk iltihap çıkarıldı

Zonguldak'ta dört kg ağırlığındaki 15 yaşındaki Pekingese ırkı köpeğin rahiminden 1 kg ağırlığında iltihap çıkarıldı.

15 yaşındaki Pekingese ırkı Lady isimli köpek bir süre önce yeme içme bozukluğu yaşadı. Köpeğin günden güne kötüleştiğini gören sahibi durumu kent merkezindeki veteriner kliniğine haber verdi. Veteriner hekim Gökmen Koç tarafından röntgeni çekilen köpeğin rahiminde bir kg ağırlığında iltihap tespit edildi. İltihabın çıkarılmasının ardından köpek eski sağlığına kavuştu.

Ameliyatın ardından açıklama yapan Veteriner hekim Gökmen Koç, "Hasta sahibi 4 gündür hiç bir şey yiyip içmediğini halsiz bir şekilde yattığını ve devamlı su tükettiği yönünde şikayetle geldi. Yaptığımız yetkinliklerde özellikle ultrason muayenesinde tam kan sayımında bize veriler rahim iltihabına yönlendirdi. Hemen ameliyat kararı verdik. Ameliyatta bizim ilgimizi çeken durum hastanın 15 yaşını doldurmasaydı zor bir ameliyat olacaktı. Anestezi yönünden zor bir ameliyat olacaktı. Ama kan değerleri gayet iyiydi. Böbrek, karaciğer değerleri iyiydi. Ameliyata girdik. Korktuğumuz şeyler çok şükür gerçekleşmedi. Güzelce kapattık ameliyatımızı sonlandırdık. Bugün hastanın ameliyattan sonra ikinci günü. Dün de bir şeyler yemeğe başladı. Bugün antibiyotikle ilaçlarını almaya gelecek. İnşallah çok daha iyi geri kalan ömrünü tamamlayacak. Eğer ameliyat olmasaydı yüzde yüz ölümle sonuçlanacaktı. Akıntı akmıyor rahimde tamamen iltihap akmış durumda. İrin fotoğrafta da mevcut. Köpeğimiz 4,1 Kg. 1 Kg irin çıkardık karnından. Yaşaması çok zordu. Beslenmesine sıkıntı yapıyordu. Ama çok şükür atlattık" dedi. - ZONGULDAK