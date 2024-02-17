Yem fiyatları süt inekçiliğini bitiriyor

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde süt inekçiliği yapan Necati Keten artan yem fiyatlarının süt inekçiliğini bitirme noktasına getirdiğini söyledi. Keten "Benim 40 tane hayvanım vardı, 10 tane hayvana düşürdüm. Süt 11,5 liraydı şimdi 13,5 liraya çıktı. Bir ay önce 425 liraya hesap gördük, bu ay 475 lira, önümüzdeki ay da 500 lira olacağını söylüyor yemciler. Bunun için bu kısır hayvanlarımı da satacağım ben. Bunlarda zaten kendini korumuyor bu şekilde, bu hayvancılık bitme noktasına geldi. Bitince ne yapacağız? Bitince her halde aç kalırız öyle gözüküyor" dedi.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Akgümüş Mahallesi'nde süt inekçiliği yapan Necati Keten artan yem fiyatlarının süt inekçiliğini bitirme noktasına getirdiğini ifade etti.

"YEM FİYATLARINDA AŞIRI ARTIŞ VAR"

Süt üreticisi Necati Keten: "Biz yıllardır hayvancılık yaparız. Çok aşırı bir artış var yem fiyatlarında. Sütümüz ucuz su pahasına gidiyor. Yem ise ayda en az iki defa bir defa zam geliyor. Benim 40 tane hayvanım vardı 10 tane hayvana düşürdüm. Süt 11,5 liraydı şimdi 13,5 liraya çıktı. Bir ay önce 425 liraya hesap gördük, bu ay 475 lira, önümüzdeki ay da 500 lira olacağını söylüyor yemciler. Bunun için bu kısır hayvanlarımı da satacağım ben. Bunlar da zaten kendini korumuyor bu şekilde, bu hayvancılık bitme noktasına geldi. Bitince ne yapacağız? Bitince her halde aç kalırız öyle gözüküyor.

Eşi Selma Keten ise, "Yaptığım emeği karşılamıyor, süt karşılamıyor. Yem verirsen süt olur yem de vermezsen süt olmaz. Eskiden karşılıyor sayılırdı, eskiden iyiydi. Süt ucuzdu ama yem de ucuzdu. Şu an da yem pahalı olunca emeğimi çıkartmıyor. Baktığım emek çıkmıyor. Yeme zam gelmesin sütümüze de zam gelmesin. Yem pahalı olduğu için sütümüz para etmiyor" şeklinde konuştu.

"KURTARMIYOR BIRAKACAĞIM BU İŞİ"

Hayvan besicisi Hilmi Türk ise şöyle konuştu:

"2 yıldır hayvancılık yapıyorum. 30 kadar hayvanım vardı, hepsini sattım, 7 tane hayvanım kaldı. Sırf yem fiyatları ve süt fiyatları dengeli olmadığı için. Kanalizasyon sıkıntısı var. Hayvanların giderleri buradan geliyor kendi imkanlarımla burayı kepçeyle parasıyla açtırdım ama yine tıkanıyor. Yine doluyor yola geliyor komşularımla da kötü oluyoruz. Bu sebepten dolayı hayvanlarımı yok pahasına vereceğim artık. Bıktım yani gına geldi dayanamıyoruz. Ölü fiyatına vereceğim artık. Süte 2 lira zam veriyor konsey, arkasından yem fabrikası 50 lira torba başı zam yapıyor. Kurtarmıyor, mecburen satacağım, yok pahasına satacağım, bırakacağım bu işi."