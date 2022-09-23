Yellice'de çalışmalar tamamlandı

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Yellice Mahallesi'nde başlatılan sosyal alan yenileme çalışmaları tamamlandı.

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezine 22 kilometre uzaklıkta bulunan Yellice Mahallesi'nde, 1992 yılına kadar ilkokul olarak kullanılan ve taşımalı eğitime geçildikten sonra mahalle sakinlerinin sosyal alan olarak değerlendirdiği yapıda başlattığı yenileme çalışmalarını tamamladı.

Çalışmalar çerçevesinde sosyal alan olarak kullanılan yapının yağmur suyu geçiren eski çatısı yenilenerek mutfak alanı eklendi. Kullanışsız durumdaki iç kısımlar baştan sona değiştirilerek binanın boya ve badana işlemleri belediye ekipleri tarafından yapıldı. Yellice Mahallesi olarak Nazilli Belediyesi'nin çalışmalarından büyük memnuniyet duyduklarını kaydeden Muhtar Mehmet Karakaya, "Atıl durumda olan eski okulumuzu köyümüzün ortak alanı olarak kullanamıyorduk. Burada cemiyetlerini yapan vatandaşlarımız zor durumda kalıyorlardı. Belediye Başkanımız Sayın Kürşat Engin Özcan beye durumumuzu anlattık. O da cemiyet alanı olarak kullanılan atıl durumdaki okulumuzun önce çatısını daha sonra da kapı ve pencereleri dahil olmak üzere iç tadilatlarının tamamını yaptı. Yapılan çalışmaların ardından sosyal alanımız dışarıdan gelen misafirlerimizin de rahatlıkla konaklayabileceğini bir yapı haline gelecek. Başta belediye başkanımız olmak üzere tüm belediye ekiplerine şahsım ve mahallem adına teşekkür ediyorum. Bundan sonra cemiyet sahiplerimiz binamızı rahatlıkla sosyal tesis olarak kullanabilecek" diye konuştu. - AYDIN