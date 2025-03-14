Yelkenli İlkokulu Öğrencileri'nden Mehmetçik'e Mektup Ziyareti

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Yelkenli İlkokulu 1. sınıf öğrencileri, okuma yazma etkinlikleri kapsamında anlamlı bir projeye imza attı. "İlk Mektubum Mehmetçiğe" etkinliği çerçevesinde Yelkenli Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret eden minik öğrenciler, Mehmetçiğe hitaben yazdıkları mektupları teslim etti.

Duygusal anların yaşandığı ziyarette öğrenciler, vatan savunmasında görev yapan askerlere sevgilerini ve desteklerini dile getirdi. Karakol komutanlığı yetkilileri, anlamlı ziyaretlerinden dolayı öğrencilere teşekkür ederek, onların bu güzel düşüncelerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Etkinlik, öğrencilerin Mehmetçik ile hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi. - BİTLİS