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Yelkenli İlkokulu Öğrencileri'nden Mehmetçik'e Mektup Ziyareti

Yelkenli İlkokulu Öğrencileri'nden Mehmetçik'e Mektup Ziyareti
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Tatvan ilçesinde Yelkenli İlkokulu 1. sınıf öğrencileri, 'İlk Mektubum Mehmetçiğe' etkinliği kapsamında Yelkenli Jandarma Karakolunu ziyaret ederek, vatan savunmasındaki askerlere yazdıkları mektupları teslim ettiler. Ziyaret, duygusal anlara sahne olurken öğrenciler, Mehmetçik ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Yelkenli İlkokulu 1. sınıf öğrencileri, okuma yazma etkinlikleri kapsamında anlamlı bir projeye imza attı. "İlk Mektubum Mehmetçiğe" etkinliği çerçevesinde Yelkenli Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret eden minik öğrenciler, Mehmetçiğe hitaben yazdıkları mektupları teslim etti.

Duygusal anların yaşandığı ziyarette öğrenciler, vatan savunmasında görev yapan askerlere sevgilerini ve desteklerini dile getirdi. Karakol komutanlığı yetkilileri, anlamlı ziyaretlerinden dolayı öğrencilere teşekkür ederek, onların bu güzel düşüncelerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Etkinlik, öğrencilerin Mehmetçik ile hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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