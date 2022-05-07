Yelkencileri Bodrum Belediye Başkanı Aras Karşıladı

İklim değişikliği, karbon ayak izi, orman yangınları ve deniz temizliğine dikkat çekmek amacıyla 22 Nisan tarihinde Artvin Hopa'dan yola çıkan üç yelken eğitmeni Bodrum'a ulaştı.

"Gelecek İçin Yelken Açıyoruz" projesi kapsamında yaklaşık 1300 mil yol kat ederek Bodrum'a ulaşan yellkencileri, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, çiçeklerle karşıladı.

Bu anlamlı yolculukları için yelkencilere teşekkür ettiğini belirten Başkan Aras, "Bugün Bodrum'a ulaşarak yolculuklarının büyük bir kısmını tamamlayan eğitmenlerimizi burada karşıladık. Biz de bu yolculuklarında onların yanındayız. Bizim de Bodrum'da deniz temizliği, orman yangınlarıyla mücadele, karbon salınımı ve iklim kriziyle ilgili çalışmalarımız var. Böyle bir sosyal sorumluluk projesinde yer aldıkları için arkadaşlarımızı kutluyorum. Bu farkındalık projelerinin de her zaman yanında olacağımızı ifade etmek istiyorum" dedi.

Bear Sailing Yelken Takımı, iklim krizine dikkat çekmek amacıyla başladıkları yolculuklarını 12-13 Mayıs tarihlerinde Hatay'a ulaşarak tamamlamayı hedefliyor.