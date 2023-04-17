Yediler Türbesi'nin bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde belediye tarafından tarihi Yediler Türbesi'nde bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı.

Sungurlu Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İlçemizin tarihi noktalarından biri olan ve rivayetlere göre Peygamber Efendimizin sahabelerinden olan bu zatlar, İstanbul'un fethi için sefere katıldıklarında Orta Anadolu ayazına dayanamayıp vefat etmişler ve mezarları Sungurlu'da kalmış. Türbe konum itibarıyla az bilinen ve ziyaret edilmesi zor bir yerde bulunuyor. Burası kendini bilmez şahıslar tarafından zaman zaman tahrip ediliyor. Sungurlu Belediyesi olarak düzenli olarak türbemizde bakım onarım çalışmalarımız devam ediyor. Dış cephe sıvalarının onarım çalışmalarını ve uzayan otların kesimini yaparak, mevsimlik çiçekler ekerek görsel kirliliğe mahal vermedik" denildi. - ÇORUM