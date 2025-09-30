Haberler

Yedigöller İçin Ekolojik Mimarlık Projesi Destek Sözleşmesi İmzalandı

2025 Yılı Fizibilite Desteği Programı çerçevesinde Yedigöller'in kırsal turizm potansiyelini artıracak projeye destek verildi. Proje, bölgenin ekolojik ve kültürel değerlerini koruyarak sürdürülebilir bir destinasyon oluşturmayı hedefliyor.

2025 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında destek almaya hak kazanan ve Uzundere Kaymakamlığı tarafından yürütülecek "Dirençli Kırsal Turizm Destinasyonu Stratejisi: Yedigöller İçin Ekolojik Mimarlık ve Çevre Dostu Dönüşüm" projesinin destek sözleşmesi imzalandı.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı hizmet binasında gerçekleşen imza törenine; KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven ve Uzundere İlçe Kaymakamı Muhammed Taha Canpolat katıldı.

Proje kapsamında, kırsal turizm destinasyonu olarak öne çıkan Yedigöller'in sahip olduğu ekolojik, kültürel ve peyzaj değerleri koruma-kullanma dengesi içerisinde ele alınacak. Çalışmaların sonunda bölgenin uzun vadede dirençli, yaşanabilir ve rekabetçi bir destinasyon haline gelmesi hedefleniyor.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte; yatırım öncesi süreçlere yön verecek çevresel, mekansal ve yönetsel içerikli teknik raporlar, ayrıca mimari ve peyzaj rehberleri hazırlanacak. Böylece sürdürülebilir, dirençli ve kimlikli bir destinasyon dönüşümünün temel adımları atılmış olacak. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
