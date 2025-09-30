Yedigöller İçin Ekolojik Mimarlık Projesi Destek Sözleşmesi İmzalandı

2025 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında destek almaya hak kazanan ve Uzundere Kaymakamlığı tarafından yürütülecek "Dirençli Kırsal Turizm Destinasyonu Stratejisi: Yedigöller İçin Ekolojik Mimarlık ve Çevre Dostu Dönüşüm" projesinin destek sözleşmesi imzalandı.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı hizmet binasında gerçekleşen imza törenine; KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven ve Uzundere İlçe Kaymakamı Muhammed Taha Canpolat katıldı.

Proje kapsamında, kırsal turizm destinasyonu olarak öne çıkan Yedigöller'in sahip olduğu ekolojik, kültürel ve peyzaj değerleri koruma-kullanma dengesi içerisinde ele alınacak. Çalışmaların sonunda bölgenin uzun vadede dirençli, yaşanabilir ve rekabetçi bir destinasyon haline gelmesi hedefleniyor.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte; yatırım öncesi süreçlere yön verecek çevresel, mekansal ve yönetsel içerikli teknik raporlar, ayrıca mimari ve peyzaj rehberleri hazırlanacak. Böylece sürdürülebilir, dirençli ve kimlikli bir destinasyon dönüşümünün temel adımları atılmış olacak. - ERZURUM