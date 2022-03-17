Yediden yetmişe Çanakkale Türküsünü söylediler - Haberler

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Yediden yetmişe Çanakkale Türküsünü söylediler

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Yediden yetmişe Çanakkale Türküsünü söylediler

Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü nedeniyle Erzurum'da İnternet üzerinden yayın yapan Kartv.net, şehrin cadde ve sokaklarında yediden yetmişe vatandaşlara mikrofon uzatarak, Çanakkale türküsünü seslendirdiler.

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü nedeniyle Erzurum'da İnternet üzerinden yayın yapan Kartv.net, şehrin cadde ve sokaklarında yediden yetmişe vatandaşlara mikrofon uzatarak, Çanakkale türküsünü seslendirdiler.

Sitenin yayın yönetmeni Salih Yalçın; "Tarihimize altın harflerle yazdığımız ve vatan toprağını korumak için yüz binlerce vatan evladını şehit verdiğimiz bugünün anısına bizde haber sitemizde böyle bir çalışma yaparak izleyicilerimizin takdirine sunduk" dedi. - ERZURUM

Yediden yetmişe Çanakkale Türküsünü söylediler

Yediden yetmişe Çanakkale Türküsünü söylediler

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çanakkale Zaferi, Çanakkale, İnternet, Erzurum, Yerel, Haberler

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