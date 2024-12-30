Yedi Başak İnsani Yardım Derneği'nden Gazze için 10 Bin Çadır Kampanyası

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, İsrail zulmü ve soğuk hava nedeniyle zor günler geçiren Gazze halkı için 'başka bebekler ölmesin' ve 'bir çadır bin umut' sloganıyla 10 bin adet çadır kampanyası başlattı.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, İsrail zulmü altında 2 milyondan fazla insanın bir yılı aşkın süredir çadırlarda yaşamak zorunda kaldığı Gazze halkı için yeni kampanyayı hayata geçirdi. Yedi Başak, Gazze'de soğuktan donarak ölen Sıla bebek adına 'başka bebekler ölmesin' diyerek, Rim'in dedesi Halid Nabhan anısına da 'bir çadır bin umut' sloganlarıyla 10 bin adet çadır kampanyasını başlatarak herkesi bu sıcak harekete destek olmaya davet etti.

"Bugün, insanlığın vicdanına sesleniyoruz"

Kampanya hakkında bilgi veren Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bulut, "Bugün, insanlığın vicdanına sesleniyoruz. 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, İsrail'in Gazze'deki masum sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırılar, eşi benzeri görülmemiş bir insani felakete yol açmıştır. Katil İsrail 2 milyonu aşkın sivili evlerinden, yerlerinden etmiştir. Bugün 450. gününü yaşadığımız İsrail'in saldırıları sonucu, Gazzeliler en temel hakkı olan, yaşam haklarından bile yoksunlar. Açlık, kıtlık, barınma, ısınma ve sağlık gibi haklarından mahrum bırakılıyorlar" dedi.

"Gazze'de acı tablo"

Gazze'de hayatını kaybedenlerle ilgili konuşan Başkan Bulut, "2 milyondan fazla insan, bir yılı aşkın süredir çadırlarda yaşamaktadır. Bu çadırlar zamanın ve hava şartlarının etkisi ile artık kullanılamaz hale gelmiştir. Maalesef 135 bin çadırdan 110 bin çadır barınma ve koruma özelliğini yitirmiştir. Bu çadırların yüzde 81'i deforme olmuştur. Soğuk, Gazze için sadece bir doğa olayı değil, aynı zamanda ölüm sebebi de oldu. Son bir haftada Sıla bebeğin de içinde olduğu beş bebek barınacağı sıcak bir yuvaları olmadığı için soğuktan donarak öldü. Biz yaşarken onlar, donarak öldü. Duyarlı ve vicdanlı fertler olarak, bizler bu faciaya duyarsız kalmamalıyız ve bu acıdan sorumlu olduğumuzu bilmeliyiz. Yaşananları duymadım, görmedim, bilmiyorum deme hakkına sahip değiliz. Gazze'de soğuktan donarak hayatını kaybeden Sıla bebek, yüreğimizde silinmez bir yara açtı. Minik bedeniyle dünyanın duyarsızlığını yüzümüze çarpan Sıla, sessiz çığlığıyla bizleri harekete geçmeye çağırıyor. Gazze'de yaşanan son olaylarla insan hakları söyleminin ne kadar anlamsız ve içinin boş olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Tarih, mutlaka Gazze'de soğuktan donan Sıla bebeği de yazacak. Onu soğuktan donduran zalimleri de, sessiz kalanları da yazacak. Başka sıla bebekler soğukta donmasın diye harekete geçen çırpınan insanları da yazacak. Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Gazze'de soğuktan donarak ölen Sıla bebek adına başka bebekler ölmesin diyerek, Rim'in Dedesi Halid Amca anısına 'bir çadır bin umut' sloganıyla Gazze'de 10 Bin adet Çadır kampanyası başlattı. Herkesi bu kampanyaya destek olmaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Birlikte daha güçlüyüz"

Yedi Başak olarak Gazze'de gece gündüz çalıştıklarını söyleyen Başkan Bulut, "Gazze'deki insanlık dramı, sadece Gazze halkının değil, tüm dünyanın ortak acısıdır. Her gün kaybedilen çocuklar, donarak ölen bebekler, yıkılan evler, hepimizi derinden sarsıyor. Yedi Başak olarak, Gazze'ye yardım etmek isteyen herkesi, güven duydukları kurumlar aracılığıyla çadır bağışı yapmaya davet ediyoruz. Bu mesele vicdan sahibi tüm insanların ortak sorumluluğudur. Yedi Başak, yıllardır Gazze'ye güvenilir ve etkin bir şekilde yardım ulaştırıyor. Günlük 10 bin kişiye sıcak yemek ikram eden derneğimiz, 16 farklı proje uygulayarak Gazze'nin kuzeyinde ve güneyinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Amacımız, Gazze halkına barınacak bir çadır, soğuktan koruyacak bir yuva oluşturmaktır. Tüm halkımızı ve dünyadaki duyarlı insanları bu sıcak kampanyaya destek olmaya davet ediyoruz. Gelin hep birlikte, bağışlarınızla Gazze'yi ısıtalım, umut olalım" diye konuştu. - GAZİANTEP