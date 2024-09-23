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Yedi Başak Derneği'nden Gazze'ye Kurban Yardımı

Yedi Başak Derneği'nden Gazze'ye Kurban Yardımı
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Kurbanım Kardeşliğe sloganıyla hareket eden Yedi Başak Derneği, 2024 kurban organizasyonu kapsamında bağışlanan etleri konserve haline getirerek Gazzeli mazlumlara ulaştırdı. Dernek, Filistin halkının ihtiyaçlarına yanıt vermek amacıyla sağlıklı ve uzun ömürlü gıdalar üretiyor.

Yedi Başak Derneği, Kurbanım Kardeşliğe sloganıyla kesilen kurbanları konserve haline getirerek Gazzeli mazlum ve mağdurlara ulaştırdı.

Yedi Başak Derneği, Kurbanım Kardeşliğe sloganıyla yürütülen 2024 kurban krganizasyonu kapsamında bağışçılarının desteğiyle Hindistan'da kesilen kurbanları Dubai'de konserve haline getirerek, Ürdün üzerinden Gazze'ye ulaştırdı. Titizlikle hazırlanan bu konserveler, savaşın ağır yükünü omuzlarında taşıyan Filistin halkının sofralarına bir nebze olsun umut oldu. 2 yıl raf ömrü olan, yüzde 95'i saf etten oluşan konserveler, 50 derece sıcaklığa kadar dayanabilmekte. Özellikle yerlerinden edilmiş ve çadırlarda yaşamaya zorlanan Filistinlilerin ihtiyaçlarına cevap verebilmek için üretilen sağlıklı ve uzun ömürlü gıdalar, mevcut duruma önemli bir çözüm sunuyor.

Yedi Başak Derneği Başkanı Mustafa Bulut, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bağışçılarımızın güveniyle bu hayırlı çalışmayı gerçekleştirdik. Gazze'deki kardeşlerimize ulaşabilmek ve onların yanında olabilmek bizim en büyük motivasyon kaynağımızdır. Rabbimizin izniyle, desteklerinizle ulaştırdığımız her bir konserve umut ve kardeşlik taşıyor. Bu çalışmaların devamı için her zaman desteğinizi yanımızda hissetmek istiyoruz" dedi.

Mustafa Bulut, Yedi Başak Derneği'nin bağışçıların destekleriyle mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğini de vurguladı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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