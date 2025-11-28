Yedi Başak Derneği Gazze'de İnsani Yardım Çalışmalarını Sürdürüyor

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, 2016 yılından bu yana Gazze'deki insani krize karşı sahadaki çalışmalarını kesintisiz bir şekilde artırarak sürdürüyor. Yedi Başak Dernek ekipleri saldırılarda evleri yıkılan, temel ihtiyaçlara erişimi olmayan yüz binlerce kişinin bulunduğu bölgelerde, su, un, ekmek, sıcak yemek, çadır, gıda kolisi, hijyen seti ve bebek maması gibi destekleri doğrudan ailelere ulaştırıyor.

Dernek, Gazze'nin kuzeyinden güneyine kadar birçok kritik noktada aktif olarak görev yapıyor; çadır kampları, hastaneler, geçici barınma alanları ve kuşatma altındaki merkezlerde düzenli dağıtımlar gerçekleştiriyor; kuşatma ve ulaşım zorluklarına rağmen yardım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gazze'de suya erişimi artırmak için kuyular ve tanklar kuruluyor; un dağıtımları sayesinde ekmek üretimi destekleniyor, sıcak yemek noktalarında her gün binlerce kişiye sıcak yemek ulaştırılıyor.

Yardımlar artarak devam edecek

Yedi Başak Derneği, "Gazze Yaşasın" kampanyasıyla birlikte bölgede yalnızca kısa süreli bir acil yardım çalışması değil; uzun soluklu bir yeniden inşa ve iyileştirme hareketi yürütüyor. Kampanya kapsamında suya erişimin artırılması, un ve sıcak yemek desteğinin süreklileştirilmesi, çadır ve barınma çözümlerinin genişletilmesi, temel yaşam malzemelerinin daha fazla aileye ulaştırılması hedefleniyor. Yedi Başak tarafından yapılan açıklamada, " Gazze'de acil ihtiyaç her geçen gün büyüyor. Bağışçıların desteğiyle hem günlük hem de uzun vadeli yardımlarımızı artırarak sürdüreceğiz. Her bağış, gerçek bir hayatın yeniden kurulmasına katkı sağlıyor; Gazze yaşasın diye çalışmaya devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı.

Dernek Başkanı İsmet Yıldırım, Gazze'de yürütülen çalışmalara ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: "Gazze; yıkılmış evler, susuz kalmış insanlar, yok sayılmış hayallerle her gün biraz daha sessizleşen bir şehir. Ama biz bu sessizliğin ardındaki sesi duyabiliyoruz. Gazze'nin neye ihtiyacı olduğunu biliyoruz ve o ihtiyaçları tek tek tespit ediyoruz; çünkü Gazze'yi uzaktan izlemiyoruz, içindeyiz. Orada attığımız her adımda, mazlumun duasının arş-ı alada nasıl yankılandığını hissediyoruz. Bu yüzden Gazze için durmadan, yılmadan çalışıyoruz" diye konuştu.

Bağışçıların destek kanalları

Yedi Başak'ın "Gazze Yaşasın" kampanyasına destek vermek isteyen bağışçılar, 0553 886 77 77 numaralı iletişim hattı üzerinden, derneğin resmi sosyal medya hesapları aracılığıyla, https://yedibasak.org.tr/ web sitesi üzerinden ya da havale-EFT yöntemiyle bağışlarını iletebilirler. - GAZİANTEP