Yazlık ayakkabılara geçerken kışlık botlar bakım yapmadan kaldırmamalı

Eskişehir'de hava sıcaklıklarının artmaya başlamasıyla birlikte dolaplara kaldırılan botlarla ilgili tavsiye veren ayakkabıcı esnafı, bakım ve kalıp kullanımının önemine dikkat çekti.

Haziran ayına yaklaşılmasıyla birlikte Eskişehir'de hava sıcaklıkları yavaş yavaş artıyor. Buna bağlı olarak spor ayakkabı kullanımına yönelen vatandaşlar, kışlık botlarını dolaplara kaldırmaya başladı. Eskişehir Ayakkabıcılar Odası Eski Başkanı Nejat Madenoğlu, vatandaşların kışlık botlarını bakım yapmadan ve kalıp koymadan dolaplara kaldırmaması gerektiğinin altını çizdi. Botların uzun ömürlü kullanımı için bazı noktalara dikkat edilmesi gerektiğini aktaran Madenoğlu, ayakkabıların içine kalıp yerine gazete kağıdı koyulmasının etkili olmadığını aktardı.

"Kışın giymiş olduğumuz ayakkabılar bakım yapılmadan dolaplara kaldırılmamalı"

Eskişehir Ayakkabıcılar Odası Eski Başkanı Nejat Madenoğlu, mevsim geçişlerinde ayakkabı bakımlarına ve kullanılmayan ayakkabıların saklama şekillerine önem gösterilmesi gerektiğini söyledi. Kışlık botların doğal boya ve cila ile birlikte temizlenerek kutularda saklanması gerektiğini ifade eden Madenoğlu, "Özellikle mevsim geçişlerinde ayakkabı bakımları çok önemli. Bunun başında da saklama şekilleri geliyor. Artık spor, bez ayakkabıya ve terliklere geçiş başladı. Bu yüzden kışın giymiş olduğumuz ayakkabılar, botlar, postallar ve çizmeler bakımı yapılarak dolaplara kaldırılmalı. Deri olanların tamamen doğal boyayla boyanması gerekiyor. Botlar boya ve cila ile birlikte temizlenerek, fırçalanarak ve parlatılarak kutularda saklanmalı. Ama içine de muhakkak kalıp koyulmalı, içlerine yaylı kalıp veya normal kalıp konmadıktan sonra ayakkabı deri kendini çeker. Kalıbı bozulur ve bir daha giyeceğiniz zaman ayağınıza rahatsızlık verir. Bazı insanlar gazete kağıdı koyuyor ancak bu etkili bir yöntem değil. Onun yerine direkt yaylı, tahta veya plastik kalıplar konulmalı" dedi.

"Kendi halinde duran ayakkabılar çekiyor, kuruyor ve sertleşiyor"

Nubuk ve kösele ayakkabıların bakımlarıyla ilgili detaylara da değinen Madenoğlu, "Nubukların bakımları doğal deriye göre daha farklıdır. Bunlar tel veya sert fırçayla temizlenip, nubuk boyasıyla ve nubuk silgisiyle silinerek saklanması lazım. Muhakkak her çift ayrı ayrı, çok sıcak ve nemli olmayan dolaplarda saklanmalı. Botları ayakkabılığa koyarken kutu kullanmaya özen göstermeliyiz. Kendi halinde doğal ortamda duran ayakkabılar çekiyor, kuruyor, sertleşiyor ve giyeceğimiz zaman da ayaklarımız zarar görüyor. Şimdi kösele ayakkabılar giyilmeye başlanacak, onların da muhakkak topukları, lastikleri, kırıkları, yarıkları ve pençelerindeki ya da üstlerindeki çatlakları onarılarak giyilmeli. Vücuttaki sinirlerin büyük bir bölümü ayaklardan geçiyor, giydiğiniz ayakkabılara dikkat etmek ederseniz rahat yürümeniz ve ağrıları önlemeniz mümkündür" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR