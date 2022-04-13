Yazın yağan kar başıma' türküsü gerçek oldu
İhlas Haber Ajansı - Celal Dilsiz - Yerel
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Yazın yağan kar başıma' türküsü gerçek oldu Aşkale beyaza büründü Bahar aylarının başlamasına rağmen Nisan ayında Aşkale'de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz olarak etkilemeye devam ediyor.
ERZURUM (İHA) - Yazın yağan kar başıma' türküsü gerçek oldu
Aşkale beyaza büründü
ERZURUM - Bahar aylarının başlamasına rağmen Nisan ayında Aşkale'de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz olarak etkilemeye devam ediyor.
Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ilçe genelinde etkili olurken yüksek kesimlerde yer yer köy yollarının kapanmasına neden oldu.
Etkili olan kar yağışı Erzurum'da "Yazın yağan kar başıma" türküsünü yaşattı.
Türkünün sözleri şöyle;
Burası Erzurum Gülüm
Günü günden kara
Bir sana hasretim
Birde gelmeyen Bahara
Yazın Yağar Kar Başıma