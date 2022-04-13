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Yazın yağan kar başıma' türküsü gerçek oldu

İhlas Haber Ajansı - Celal Dilsiz - Yerel
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Yazın yağan kar başıma' türküsü gerçek oldu Aşkale beyaza büründü Bahar aylarının başlamasına rağmen Nisan ayında Aşkale'de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz olarak etkilemeye devam ediyor.

ERZURUM (İHA) - Yazın yağan kar başıma' türküsü gerçek oldu

Aşkale beyaza büründü

ERZURUM - Bahar aylarının başlamasına rağmen Nisan ayında Aşkale'de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz olarak etkilemeye devam ediyor.

Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ilçe genelinde etkili olurken yüksek kesimlerde yer yer köy yollarının kapanmasına neden oldu.

Etkili olan kar yağışı Erzurum'da "Yazın yağan kar başıma" türküsünü yaşattı.

Türkünün sözleri şöyle;

Burası Erzurum Gülüm

Günü günden kara

Bir sana hasretim

Birde gelmeyen Bahara

Yazın Yağar Kar Başıma

Yazın yağan kar başıma' türküsü gerçek oldu

Yazın yağan kar başıma' türküsü gerçek oldu

Yazın yağan kar başıma' türküsü gerçek oldu

İhlas Haber Ajansı / Celal Dilsiz - Yerel

Erzurum, Nisan, kar, Yerel, Haberler

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