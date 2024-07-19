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Yazılım Sistemi Aksaması Nedeniyle Havalimanlarında Uçuşlar Durdu

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Küresel çapta yaşanan yazılım aksaması nedeniyle birçok havalimanında uçuşlar durduruldu. İstanbul Havalimanı'na gelen yolcular da tedirginlik yaşıyor.

Yazılım sisteminin küresel çapta aksamasının ardından bir çok havalimanında uçuşlar durduruldu. İstanbul Havalimanı'na gelen yolcularda ise tedirginlik sürüyor.

Küresel çapta yazılım konusunda kırmızı alarm verildi. Küresel çapta yaşanan sıkıntı nedeniyle bankacılık, havacılık, sağlık sektörlerinde aksamalar yaşanmaya başladı. Dünya genelinde birçok havalimanında uçuşlar durdurulurken, bazı bankalarda ise işlemler yapılamaz hale geldi. İstanbul Havalimanı'nda operasyonların aksamadan sürdüğü, yurtdışı bilet kontrol noktalarında ise yoğunluk olduğu görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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