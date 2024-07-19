Yazılım Sıkıntısı Araç Muayene Noktalarında Yoğunluğa Neden Oldu

Küresel çaptaki yazılım sıkıntısı araç muayene noktalarını da etkileyince, sıra bekleyen araç sahipleri istasyonlarda yoğunluk oluşturdu.

Küresel çapta yaşanan yazılım sıkıntısı tüm bölgelerde olduğu gibi Denizli'de de araç muayene noktalarında aksamalara neden oldu. Araç muayene noktasında hizmet verilmeyince, sıranın kendilerine gelmesini bekleyen sürücüler yoğunluk yaşanmasına neden oldu.

Küresel çapta yaşanan yazılım sıkıntısı dünya genelinde kırmızı alarm verilmesine yol açtı. Birçok havalimanında uçuşlar durduruldu, bazı bankalarda işlemler yapılamaz hale geldi. Yazılım sisteminde yaşanan küresel çaplı sıkıntı birçok sektörü kilitledi. Denizli'de araç muayene noktasında hizmet verilemez hale geldi. Daha önce belirlenen saatlerde araç muayene noktasına gelen vatandaşlar, hizmet alamayınca yoğunluk oluştu. - DENİZLİ