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Yazıcıoğlu ve arkadaşları hemşerileri tarafından anıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Yazıcıoğlu ve arkadaşları hemşerileri tarafından anıldı

Büyük Birlik Partisi'nin merhum genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşları, vefatlarının seneyi devriyesinde Sivas'ın Şarkışla ilçesinde düzenlenen programla anıldı.

ŞARKIŞLA, SİVAS (İHA) - Büyük Birlik Partisi'nin merhum genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşları, vefatlarının seneyi devriyesinde Sivas'ın Şarkışla ilçesinde düzenlenen programla anıldı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşları için vefatlarının yıl dönümünde Şarkışla ilçesinde Alperen Ocakları tarafından anma programı düzenlendi. Aşık Veysel Kültür Merkezinde düzenlenen programa; BBP Genel Başkan Yardımcıları Uğur Bulut ve Muhittin Açıcı'nın yanı sıra; Muhsin Yazıcıoğlu'nun ablası Maviş Ocak, BBP Sivas İl Başkanı Ahmet Polat, partililer ve vatandaşlar katıldı. Kur-an'i Kerim tilaveti ile başlayan program konuşmalarla devam etti. - SİVAS

Yazıcıoğlu ve arkadaşları hemşerileri tarafından anıldı

Yazıcıoğlu ve arkadaşları hemşerileri tarafından anıldı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Büyük Birlik Partisi, Muhsin Yazıcıoğlu, Şarkışla, Sivas, Yerel, Haberler

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