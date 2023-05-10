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Yazıcıoğlu duruşması ertelendi

Yazıcıoğlu duruşması ertelendi

Yerel Haberler

Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin yer aldığı helikopter kazasına ilişkin Kahramanmaraş'ta görülen dava duruşması, 20 Eylül 2023 tarihine ertelendi.

Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin yer aldığı helikopter kazasına ilişkin Kahramanmaraş'ta görülen dava duruşması, 20 Eylül 2023 tarihine ertelendi.

BBP'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 19 kişilik davanın 9. duruşması bugün görüldü.

Sanıklar arasında farklı davalar nedeniyle cezaevinde bulunan, aralarında FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanına suikast timinde yer aldıkları gerekçesiyle mahkum edilen ve bu dosyanın da sanıkları olan Davut Uçum ile Aydın Özsıcak da yer alıyor.

Yaklaşık 1 saat süren duruşmanın ardından duruşma 20 Eylül 2023 tarihine ertelendi.

Cumhuriyet Başsavcılığının, Yazıcıoğlu davasına ilişkin ana soruşturma dosyasını beklediği için duruşmayı ertelediği öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Büyük Birlik Partisi Muhsin Yazıcıoğlu Kahramanmaraş Eylül Yerel Haberler

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