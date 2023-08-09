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Yazıcı kardeşlerin acı günü

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Erzurum'un eski Özel İdare Genel Sekreterlerinden Adnan Yazıcı ve Erzurum eski Tarım İl Müdürlerinden Hadi Yazıcı'nın anneleri vefat etti.

Erzurum'un eski Özel İdare Genel Sekreterlerinden Adnan Yazıcı ve Erzurum eski Tarım İl Müdürlerinden Hadi Yazıcı'nın anneleri vefat etti. Yazıcı kardeşlerin anneleri Merhume Besime Yazıcı bu gün Narmanlı Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra Asri Mezarlığa defnedildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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