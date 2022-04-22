Yazar İhsan Eliaçık, Esenyurtlularla Bir Araya Geldi

ESENYURT, İSTANBUL (ANKA) - Yazar İhsan Eliaçık, Esenyurt Belediyesi Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında Esenyurtlu vatandaşlarla bir araya geldi. Konuşmasında emeğin önemine vurgu yapan Eliaçık, "İnsan sadece mesai ve emek verdiği bir şeyin sahibi olabilir. Emek vermediğin bir şeye elini uzatamazsın" dedi.

Esenyurt Belediyesi Ramazan ayı kültür etkinliklerinin dün akşamki misafiri, İlahiyatçı Yazar İhsan Eliaçık oldu. Eski Belediye Binası Meclis Salonu'nda yapılan programda Eliaçık, ilçe sakinleriyle bir araya geldi. Emek ve mesai kavramının önemine değinen Yazar Eliaçık, "İnsan için çalıştığından, emek verdiğinden ve mesaisinden başkası yoktur. Mesai, çalışma ve emek verme zamanı demektir. Bu mesai Kur'an-ı Kerim'de de geçen bir kavramdır. İnsan sadece mesai ve emek verdiği bir şeyin sahibi olabilir. Emek vermediğin bir şeye elini uzatamazsın. İşinde emek ve alın teri uğraş, çaba, mesai verdiği şey onundur. Bundan şu sonuca varıyoruz; emek vermediğimiz bir şeyin sahibi olamayız" diye konuştu.

"BU RAMAZAN'DAKİ PAHALILIĞA HİÇBİR YERDE RASTLAMADIM"

Bu yılki Ramazan ayının sosyal ve ekonomik açıdan sert geçtiğine vurgu yapan Eliaçık, "40 yıldır oruç tutan birisiyim ama bu Ramazan'daki pahalılığa hiçbir yerde rastlamadım. Ramazan'da yoksula yardım faaliyetleri olur ama bu yıl gördüğümü hiçbir yıl görmedim. Sosyal ve ekonomik açıdan çok sert, insanları zorlayan bir Ramazan geçiyor. Ramazan'ın amacı; insana psikolojik olarak kendini tutmasını öğretmesi, sosyolojik olarak da toplumda muhtaçların gözetilmesi. Benim görüşüme göre on bir ay kimseye 'Aç mısın?' diye sormayan birinin, Ramazan ayında 'Oruç musun?' diye sorma hakkı yoktur" dedi.

"ESENYURT BELEDİYESİ'NİN BUNU YAPMASI TAKDİRE ŞAYAN"

Daha önce Esenyurt'taki belediye etkinliklerine davet edilmediğini söyleyen Yazar İhsan Eliaçık, sözlerini şöyle noktaladı:

"Uzun yıllar bu tür belediyelerden bizi çağıranlar olmuyordu ama şimdi 2019 yılında belediye yönetimi değişince bizleri de buraya çağırmaya başladılar. Gördüğüm kadarıyla güzel bir Ramazan akşamı ve ortamı oluşturulmuş. Geleneksel öğretiler, çocuklar için şenliklerin olması gayet güzel. Esenyurt Belediyesi'nin bunu yapması takdire şayan."

Esenyurt Belediye Bahçesi'ndeki etkinlikler, bugün saat 21.00'de Orta Oyunu ve Katip Zenne Gösterisi ile başlayıp, 21.30'da Yazar Doç. Dr. Emre Dorman'ın Ramazan sohbeti ile devam edecek.