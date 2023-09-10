Yaz tatili sona erdi, vatandaşlar yollara akın etti: 43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu Trafik yoğunluğu havadan böyle görüntülendi Yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte yollara akın eden milyonlarca vatandaş, 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğu oluşturdu.

Yaz tatili sona erdi, vatandaşlar yollara akın etti: 43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu

Trafik yoğunluğu havadan böyle görüntülendi

KIRIKKALE - Yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte yollara akın eden milyonlarca vatandaş, 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğu oluşturdu. Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu kara yolundaki trafik yoğunluğu "dron ile havadan görüntülendi.

3 aylık yaz tatilinin ardından Türkiye'de yaklaşık 20 milyon öğrenci Pazartesi günü itibariyle ders başı yapacak. Milyonlarca vatandaş, memleketlerinden yada tatil bölgelerinden yaşadıkları büyük şehirlere gitmek için tatilin son gününde yollara akın etti. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de yaşanan trafik yoğunluğu "dron" ile havadan görüntülendi. Kırıkkale-Ankara D.200 kara yolundaki trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Kırıkkale-Kayseri D.765 kara yolunda da trafik akıcı şekilde ilerlediği görüldü.

Kara yolundaki bazı noktalarda görev alan polis ekipleri ise trafik akışını hızlandırmak için çalışmalarını sürdürdü.