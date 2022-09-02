Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yaz tatili boyunca 285 çocuk erkekliğe ilk adımını attı

Yerel Haberler

Yaz tatili boyunca 285 çocuk erkekliğe ilk adımını attı

Afyonkarahisar Emirdağ Devlet Hastanesinde yaz tatili boyunca 285 çocuğun sünnet edildiği kaydedildi.

Afyonkarahisar Emirdağ Devlet Hastanesinde yaz tatili boyunca 285 çocuğun sünnet edildiği kaydedildi.

Emirdağ Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Kutlu Teberik, bu sezon hastaneye müracaat eden toplam 285 çocuğu ekibi ile sünnet ettiklerini belirtti. Emirdağ'ın yanı sıra Çay, Bolvadin, İscehisar ve Bayat ilçelerinden de müracaat eden tüm hastalara hizmet veren hastanede, Başhekim Teberik'in idari görevi yanı sıra poliklinik hizmetlilerini ve ameliyatları da devam ettirdiği ifade edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Devlet Hastanesi Kutlu Teberik Karahisar Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title