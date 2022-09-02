Yaz tatili boyunca 285 çocuk erkekliğe ilk adımını attı

Afyonkarahisar Emirdağ Devlet Hastanesinde yaz tatili boyunca 285 çocuğun sünnet edildiği kaydedildi.

Emirdağ Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Kutlu Teberik, bu sezon hastaneye müracaat eden toplam 285 çocuğu ekibi ile sünnet ettiklerini belirtti. Emirdağ'ın yanı sıra Çay, Bolvadin, İscehisar ve Bayat ilçelerinden de müracaat eden tüm hastalara hizmet veren hastanede, Başhekim Teberik'in idari görevi yanı sıra poliklinik hizmetlilerini ve ameliyatları da devam ettirdiği ifade edildi. - AFYONKARAHİSAR