Yaz Spor Okulları, kapılarını gençler için açtı

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, vatandaşları spora yönlendirmek için çalışmalarını sürdürürken, gençleri de spora davet etti.

Aydın'da Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen Yaz Spor Okulları, düzenlenen açılış törenleri ile başladı. Aydın'ın 17 ilçesinde hizmet veren Spor Okulları ise spor yapmak isteyen 5-18 yaş arası tüm genç ve çocuklara kapısını açtı. Yaz tatilinde çocukların sporun çeşitli dalları ile uğraşmaları ve kültürel, sanatsal aktivitelerde bulunmaları amacıyla 40 branşta eğitimlerin verileceği okulda, yaz mevsimi boyunca çeşitli aktiviteler düzenlenecek. Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "İlçe Müdürlüklerimizde Spor Okulları açılış törenleri gerçekleştirildi. GSB Spor Okulları Aydın'ın tüm ilçelerinde 5-18 yaş arası çocuklarımızı ve gençlerimizi bekliyor. Spor yapmak isteyen genç sporcularımız için doğru adres Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüklerimiz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel