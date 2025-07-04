Yaz Sıcaklarında Araç Klimalarının Bakımı Hayati Önem Taşıyor

Yaz Sıcaklarında Araç Klimalarının Bakımı Hayati Önem Taşıyor
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Yaz aylarıyla birlikte araç klimalarının önemi artarken, bakımın ihmal edilmemesi gerektiği bildiriliyor. Oto klima ustaları, polen filtresi değişimi ve klima gazı kontrolünün sağlıklı bir hava akışı için şart olduğunu vurguladı.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte araç klimaları da sürücüler için vazgeçilmez hale geldi. Sıcak havalarda konforlu bir yolculuk sağlamak adına sıkça kullanılan klimaların sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için düzenli bakımının yapılması büyük önem taşıyor.

Oto klima ustaları, özellikle polen filtresi gibi parçaların ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti. Kirli veya tıkalı filtrelerin araç içinde hava kalitesini ciddi şekilde düşürdüğüne dikkat çeken ustalar, bu durumun solunum yolu rahatsızlıklarına ve kötü kokuya yol açabileceğini kaydetti. Oto klima ustaları, yaz aylarına girmeden önce klima gazı kontrolü, filtre değişimi ve genel klima sisteminin gözden geçirilmesinin hem araç konforu hem de sürücü ve yolcuların sağlığı açısından şart olduğunu ifade etti.

Diyarbakır'da klima ustası olan Baver Mafrak, araç içerisinde sağlıklı bir hava için polen fitresi değişiminin yapılması gerektiğini aktardı. Mafrak, "Klima gazını kontrol etmek lazım. Gaz kaçağı olmadığı sürece 10 yıl boyunca o gazı kullanabilirsiniz. Tabii bu kaliteli gaz dolumu için geçerli. Polen fitresi tıkandığı zaman o tıkanıklık havanın içeri girmesine izin vermiyor. Hal böyleyken tıkanan bir hava içeri gelmez ve araçların içine serin klima havası girmez. Polen fitresinin değişimi daha temiz sağlıklı ve güçlü bir serin hava akışını sağladığı için mutlaka yapıyoruz. Ayrıca havayı süzüp içeri veriyor polen fitresi. Klima fan derecesinin de 2 veya 3 seviyelerinde olması lazım. Ne kadar çok açarsanız o kadar az soğuk hava alırsınız. Klima bakımınızı zamanında yaptırın" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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