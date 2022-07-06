Yaz sezonu emlak fotoğrafçılığı bir adım öne çıkıyor

Dijital medya ile birlikte mücevher, emlak ve ürün fotoğrafçılığının öneminin arttığından bahseden İranlı fotoğraf sanatçısı Faran Mortezaei Vahid, "1 dakikalık video için bazen yarım günümü harcıyorum" dedi.

İran'ın başkenti Tahran'dan gelen 35 yaşındaki Faran Mortezaei Vahid, dedesinden gelen fotoğrafçılık mesleğini devralıp 2015 yılından itibaren Eskişehir'de sergilemeye başladı. Asıl mesleğinin bilgisayar mühendisliği olduğunu söyleyen Faran, kente ilk geldiğinde yaşamını sürdürebilmek için günlük işler yaptığını fakat sonrasında ise kendine ait fotoğraf stüdyosunu kurduğunu anlattı. Sosyal medya uygulamalarının ve hesaplarının, fotoğraf ve videonun önemini daha da artırdığına vurgu yapan Faran, "1 dakikalık video için bazen yarım günümü harcıyorum" dedi.

"Alım satım işlemleri için fotoğrafın kalitesi şart"

Emlak fotoğrafçılığının, her fotoğrafçının uğraşamayacağı kadar detaylı ve farklı bir kategori olduğuna değinen video sanatçısı Faran Mortezaei Vahid, özel olarak mimari yapıları ön plana çıkaran objektifler kullandığını aktardı. Özellikle villa ve otellerden yoğun talep olduğunu dile getiren Faran, "Fotoğrafçılığın önemi emlak piyasasında inanılmaz bir değer kazandı. Artık alım satım işlemleri için fotoğrafın kalitesi şart. Mevsimden dolayı da yazlık oteller sürekli klip, reklam ve tanıtım videoları hazırlatıyorlar. Belki 1 dakikalık video için bazen yarım günümü harcıyorum" dedi.

"Takı üzerine detaylı çekimler yapabilen fotoğrafçıların, çekemeyeceği hiçbir şey yoktur"

Mücevherat ve yemek üzerine fotoğraflar çektiğini sözlerine ekleyen Faran Mortezaei Vahid, konuyla alakalı olarak şöyle konuştu:

"Günümüzde ürün fotoğrafçılığı epey popülerleşti. Takı üzerine detaylı çekimler yapabilen fotoğrafçıların, çekemeyeceği hiçbir şey yoktur. Bu kategori için de teknik bilgiler, program kullanımı ve aydınlatmalar çok önemli kriterlerdir. 2008 yılında Dubai'de bir Amerikalı fotoğraf ustasından yemek fotoğrafçılığı üzerine özel eğitim aldım ve Dubai'nin çeşitli otellerinde yerel yemek fotoğrafçılığı yaptım. Eskişehir'de ise bazı mekanların ve gıda üzerine üretim yapan fabrikaların ürünlerini çekiyorum." - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel