Yaz ortasında kar keyfi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yaz ortasında kar keyfi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
Yaz ortasında kar keyfi

Bitlis'te yazın kavurucu sıcağından bunalan vatandaşlar Nemrut Kalderasının 2 bin 250 rakımlı zirvesinde bulunan karla serinledi.

Bitlis'te yazın kavurucu sıcağından bunalan vatandaşlar Nemrut Kalderasının 2 bin 250 rakımlı zirvesinde bulunan karla serinledi.

Şehrin gürültüsünden uzakta stres atmak isteyen vatandaşlar, soluğu Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Kalderasında aldı. Dünyanın ikinci büyük krater gölünün zirvesinde bulunduğu Nemrut Kalderasının zirvesine çıkan vatandaşlar, kavurucu sıcaklara rağmen halen erimeyen kar kütleleriyle serinledi. Üzerini eştikten sonra bir yandan temiz ve buz gibi karın tadına bakan vatandaşlar bir yandan da yanlarında getirdikleri kapları karla doldurdu. Vatandaşlar, yaz ortasında hem kar yeme hem de serinleme keyfini bir arada yaşadı.

Yaz ortasında kar keyfi yaşamanın oldukça güzel bir duygu olduğunu belirten Nafiz Tüzün, yedikleri karla serinlediklerini söyledi.

Yaz ortasında kar gördükleri için mutlu olduklarını dile getiren Mehmet Akay ise yanlarında getirdikleri kapları karla doldurduklarını ifade etti. - BİTLİS

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title