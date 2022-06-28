Bitlis'te yazın kavurucu sıcağından bunalan vatandaşlar Nemrut Kalderasının 2 bin 250 rakımlı zirvesinde bulunan karla serinledi.

Şehrin gürültüsünden uzakta stres atmak isteyen vatandaşlar, soluğu Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Kalderasında aldı. Dünyanın ikinci büyük krater gölünün zirvesinde bulunduğu Nemrut Kalderasının zirvesine çıkan vatandaşlar, kavurucu sıcaklara rağmen halen erimeyen kar kütleleriyle serinledi. Üzerini eştikten sonra bir yandan temiz ve buz gibi karın tadına bakan vatandaşlar bir yandan da yanlarında getirdikleri kapları karla doldurdu. Vatandaşlar, yaz ortasında hem kar yeme hem de serinleme keyfini bir arada yaşadı.

Yaz ortasında kar keyfi yaşamanın oldukça güzel bir duygu olduğunu belirten Nafiz Tüzün, yedikleri karla serinlediklerini söyledi.

Yaz ortasında kar gördükleri için mutlu olduklarını dile getiren Mehmet Akay ise yanlarında getirdikleri kapları karla doldurduklarını ifade etti. - BİTLİS

İhlas Haber Ajansı / Yerel