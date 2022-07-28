Yaz Kuran kursu öğrencilerine piknik ziyafeti
Posof İlçe müftülüğüne bağlı Yaz Kuran kursu öğrencilerine yönelik Posof mesire alanında piknik programı düzenlendi.
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Posof İlçe müftülüğüne bağlı Yaz Kuran kursu öğrencilerine yönelik Posof mesire alanında piknik programı düzenlendi.
Posof merkez camii imamı ve Kuran kursu hocası Yaşar Mert tarafından hazırlanan kebaplar pişirilerek kek ve çöreklerle öğrencilere ikram edildi.
Kurs bünyesindeki kız öğrencilerde bayan hocaları tarafından piknik organizasyonu yapılacağı belirtildi. - ARDAHAN
İhlas Haber Ajansı / Yerel