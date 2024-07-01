Üye Girişi
Haberler

Yaz Kur'an Kurslarına Yoğun İlgi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Okulların tatil olmasıyla başlayan yaz Kur'an kurslarına çocuklar yoğun ilgi gösteriyor. Cami ve kurslar çocuk sesleriyle şenleniyor.

Okulların yaz tatiline girmesinin ardından başlayan yaz Kur'an kurslarının ilk gününde cami ve kurslar çocuk sesleriyle şenlendi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Van'da da okulların tatil olmasıyla beraber başlayan yaz Kur'an kurslarına çocuklar yoğun ilgi gösteriyor. Minik çocukların İslam dinini ve Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeleri için gittikleri camiler adeta şenlendi. Yaz tatilini fırsat bilen aileler, çocuklarını dinlerini öğrenmeleri için cami ve Kur'an kurslarına göndermeye başladılar. İl Müftülüğü tarafından kent merkezi, ilçe ve mahallelerde açılan kurslara katılan öğrenciler; Kur'an-ı Kerim, Peygamber Efendimizin hayatı, temel dini bilgiler ve güzel ahlak gibi konularda eğitim alıyor. 16 Ağustos tarihine kadar sürecek eğitimlerde çocuklara özel sosyal aktiviteler de düzenlenecek.

"Bütün çocuklarımızı camilere bekliyoruz"

İHA muhabirine konuşan Yeni Nurşin Cami İmam Hatibi Kasım İlbay, yaz Kur'an kursunun hayırlı olmasını diledi. Kursların toplam 7 hafta süreceğini ifade eden İlbay, "Yeni Nurşin Camisi'nde 5 görevlimizle beraber bu görevi sürdüreceğiz. Her yaz kursunda olduğu gibi bu yaz da Kur'an-ı Kerim, dini bilgiler, ahlak ve etkinlik dersleri olmak üzere günlük 4 saat ders görecekler. Bu yılın ilk gününde ilgi çok yoğun, ikinci günde daha fazla bir kalabalık olacaktır. Buradan anne ve babalara sesleniyoruz; çocuklarınızı mutlaka camilere gönderin" dedi.

Yaz Kur'an kurslarına katılan minikler ise kursta Kur'an-ı Kerim öğrenmenin yanı sıra akranlarıyla çeşitli oyunlar oynadıklarını ve etkinliklere katıldıklarını söyledi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çocuk Tatil Cami Eğitim Yerel Güncel Haberler

Suriye'de tehlikeli provokasyon! Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı

Suriye'de tehlikeli provokasyon! Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı

 Kayseri'deki olaylara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, topu muhalefete attı

Kayseri'deki olaylara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, topu muhalefete attı

 Özel'den Kayseri'deki olaylar için muhalefeti suçlayan Erdoğan'a yanıt

Özel'den Kayseri'deki olaylar için muhalefeti suçlayan Erdoğan'a yanıt

Bakmadan Geçme

Jurassic Galaksi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Jurassic Galaksi filmi ne zaman, nerede çekildi? Kolpaçino 3. Devre filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kolpaçino 3. Devre filmi ne zaman, nerede çekildi? TRT 1 canlı maç izle! FRANSA-BELÇİKA CANLI izle! TRT HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Emeklilik Planı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Emeklilik Planı filmi ne zaman, nerede çekildi? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 1-2 Temmuz 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 1-2 Temmuz 2024 Bursa su kesintisi listesi! 1 Temmuz 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 1-2 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 24 Nisan 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 1-2 Temmuz Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Protez tırnak ve kalıcı oje zararlı mı? Protez tırnak en fazla ne kadar kalmalı? Sürekli protez tırnak kullanmanın riskleri neler? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 1 Temmuz AFAD ve Kandilli deprem listesi! 1 Temmuz Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 1-2 Temmuz 2024 Antalya su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 1-2 Temmuz 2024 Ankara su kesintisi listesi! 2 Temmuz Salı 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 2 Temmuz burç yorumları nedir?
Rakam öyle böyle değil! Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor

Rakam öyle böyle değil! Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title