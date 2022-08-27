Yaz Kur'an Kursları bilgi yarışması sonuçlandı

Kütahya'da İl Müftülüğü tarafından Yaz Kur'an Kursları'na devam eden öğrenciler arasında bilgi yarışması yapıldı.

Kütahya'da İl Müftülüğü tarafından Yaz Kur'an Kursları'na devam eden öğrenciler arasında bilgi yarışması yapıldı. Kendi kurslarında birinci olan 59 öğrenci, merkez ilçe birinciliği için yarıştı.

Yarışma sonunda il birinciliğini iki öğrenci paylaşırken, dereceye giren ilk 10 öğrenci ödüllendirildi.

Kütahya İl Müftülüğü'nde yapılan ödül törenine il Müftüsü Hüseyin Demirtaş katıldı. Müftü Demirtaş, öğrenciler ile cami görevlileri ve velilerini tebrik etti.

Kütahya İl Müftülüğü'nce düzenlenen yarışmada ilk üçe giren öğrenciler: Melike Gülsüm Özçalık (Muradiye Kur'an Kursu), Bünyamin Cengiz (Haymeana Hatıp Camii), Fatma Zeynep Babrak (Mevlana Kur'an Kursu) ve Ali Rıza Açar (Söğütlü Çeşme Camii) - KÜTAHYA