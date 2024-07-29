Diyanet İşleri Başkanlığı Yazımda Kardeşlik Var Projesi Kapsamında Afyonkarahisar'da Yaz Kampı Öğrencilerine Tarihi Camii ve Dini Mekanlar Gezdirildi

Diyanet İşleri Başkanlığı"Yazımda Kardeşlik Var" projesi çerçevesinde, Afyonkarahisar İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından yaz kampı öğrencilerine, Afyonkarahisar tarihi camii ve dini mekanlar gezdirildi.

Camii Rehberi Rumeysa Polat Kaba'nın rehberliğinde gerçekleştirilen gezide, Gençlik Merkezi sorumlusu Zennure Kavurkacı ve Manevi Danışman Esra Tellier öğrencilere eşlik etti. Tarihi mekanlar ve Camileri ilgi ile gezen öğrenciler daha sonra aşure programına katıldılar. - AFYONKARAHİSAR