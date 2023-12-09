Yaz aylarının vazgeçilmesi olan üzümün son mahsulleri pazarda vatandaşlar tercih ediliyor.

Yaz aylarının vazgeçilmezleri arasında yer alan üzüm kış aylarının gelmesiyle tezgahlardan kalkmak üzere. Son mahsullerin getirildiği pazarda üzümler vatandaşlar tarafından tercih ediliyor. Odunpazarı ilçesinde kurulan bir semt pazarında son üzüm hasadını satan pazarcılar, "Üzüm bol miktarda enerji içerir, protein açısından zengindir ve bol miktarda lif içerir. C ve K vitaminleri açısından çok zengindir. Üzümde bol miktarda potasyum, sodyum, kalsiyum, demir, magnezyum, çinko açısından zengindir. Oldukça yararlı bir meyve olan üzüm şuan tezgahlarımızda 35 liradan alıcısını bekliyor. Artık son üzümler bunlar. Bir hafta içerisinde halkımız tezgahlarda üzümü göremeyecektir" dedi. - ESKİŞEHİR