Yaz Aylarına Girişte Araç Bakımının Önemi Vurgulandı

Bahar ayının gelmesi ve hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte oto bakım ustaları, sürücüleri araçlarının yazlık bakımlarını yaptırmaları konusunda uyardı.

Yozgat'ta oto tamir ustası Ünyay Yılmaz, yaz aylarında aracın performansı ve güvenliği açısından yapılması gereken temel bakımlar hakkında bilgiler verdi. Sıcak havalarda aracın motor, soğutma sistemi, lastikler ve klima sisteminin daha fazla yük altında kaldığını belirten Yılmaz, yazlık bakımın araçlarda yakıt ekonomisi, araç sağlığı ve sürüş güvenliği açısından önemli olduğuna dikkat çekti. Yılmaz, yaz bakımında araçların soğutma sisteminde bulunan antifriz seviyesi ve radyatör hortumlarının durumunun da gözden geçirilmesi gerektiğini, klima gazı eksilmişse tamamlanması, sistemin genel çalışmasının kontrol edilmesini gerektiğini ifade etti. Yıymaz, "Kışlık bakımı, kış ayı çıktıktan sonra yaz ayına girerken özellikle yağımız, yağ filtremiz, hava filtremiz ve polen filtremiz olmak üzere ilk değiştireceğimiz temel parçalardır. Bunları değiştirdiğimizde aracımızın hem performansına hem de yakıt tasarrufuna faydası olur. Bu bakımları yaza girerken değiştirmenizi tavsiye ediyoruz. Uzun yola çıktığımızda da özellikle araç sahiplerine fren balatalarının bakımlarını yaptırmalarını, değişmesi gereken balataların ihmal edilmemesini tavsiye ediyoruz. Yolları açık olsun" dedi.

Otomobilinin yazlık bakımını yaptırmak için sanayiye getirdiğini söyleyen Samet Budak, "Uzun yola çıkacaktım, yazlık bakımlarımı yapmak için ustaya geldim. Sağ olsun o da bütün filtreleri değiştirdi, bakımlarını yaptı. Artık kafam rahat" diye konuştu. - YOZGAT