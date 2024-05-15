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Yaylalarda yıkım gerginliği

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Bolu'da kaçak yapılaşmayı engellemek adına At Yaylası bölgesinde tellere çevrili olan 100 dekara yakın alanda kepçeyle yıkım işlemi yapıldı. Kaçak yapılaşmaya izin vermeyeceklerinin altını çizen yetkililere, vatandaş tepki gösterdi.

Yaylalarda yıkım gerginliği

Telle çevrili 100 dekara yakın alan yıkıldı

BOLU - Bolu'da kaçak yapılaşmayı engellemek adına At Yaylası bölgesinde tellere çevrili olan 100 dekara yakın alanda kepçeyle yıkım işlemi yapıldı. Kaçak yapılaşmaya izin vermeyeceklerinin altını çizen yetkililere, vatandaş tepki gösterdi.

Paşaköy, Civril, Kızılağıl, Kılıçarslan, Kürkçüler, Karamanlı ve Ağaççılar köylerinin yaylası olan At Yaylası'nda devlet arazilerinin telle çevrili olduğu ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Bolu Valiliği'nin talimatlarıyla, At Yaylası bölgesinde 1 yıl içerisinde tel ile yayla evlerinin etrafını çevirdiği 100 dekara yakın alana Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Jandarma ekipleri ile güvenlik önleminin alındığı yaylada, tel ve çitle çevrili olan alanlar kepçe yardımıyla tek tek yıkıldı. Yaylalarda bulunan alanlar hayvanların rahatça otlayabilmesi için açıldı. Kepçeyle telleri yıkan ekiplere, yaylalarda bulunan vatandaşlar tepki gösterdi. Öte yandan ekipler tarafından tespit edilen, devlet arazilerine ekim yapan vatandaşların ürünleri kepçeyle topraktan söküldü.

Ekiplerin uyarıda bulunduğu bazı vatandaşlar ise ekonomik zarara uğramamak için kendi tellerini kendileri söktü. Ekiplerin kendilerine uyarı yaptığını belirten Tahsin Türk, "Kendimiz söküyoruz. Yazık günah, ziyan olmasın" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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