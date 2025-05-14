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Yayla Muzunun Talebi Artıyor: Işkin Faydaları ve Satışı

Yayla Muzunun Talebi Artıyor: Işkin Faydaları ve Satışı
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Doğu Anadolu'nun yüksek rakımlı yaylalarında yetişen ve halk arasında ışgın veya uçkun olarak bilinen yayla muzu, kanser tedavisinde faydalı olabileceği iddialarıyla birlikte Tercan'da tezgahlardaki yerini aldı. Satıcılar, ürünün fiyatının 50 ila 80 TL arasında değiştiğini ve bu yıl yoğun bir ilgiyle karşılandığını belirtiyorlar.

Doğu Anadolu Bölgesinin yüksek rakımlı yaylalarında doğal olarak yetişen, halk dilinde ışgın veya uçkun olarak bilinen 'yayla muzu' tezgahlardaki yerini aldı.

Sıcaklıkların artmasıyla 1000 - 3000 metre rakımda doğal olarak yetişen yayla muzu Tercan'da destesi 50 ila 80 TL'den satılıyor. Getirdikleri uçkunları Tercan merkezde seyyar olarak satışa sunan satıcılar, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiklerini belirtiyor.

Atlanta Üniversitesinin yaptığı araştırmalar sonucunda kanser hastalığının yeni bir ilacı olarak nitelendirilmeye başlanan ışkının ünü Amerika'ya kadar yayılmış durumda. Yöre insanı tarafından kanser hastalığının yanı sıra diğer birçok hastalığın tedavisinde kullanılan ışkın otunun boyu, yaklaşık 40 santim ile 150 santim arasında değişiyor.

Bol miktarda C vitamini barındıran ışkın, aynı zamanda A, B1, B2, E, ve K vitaminleri bakımından da zengin olup taze tüketildiğinde mide bulantısına ve hazımsızlığa iyi geldiği söyleniyor. Ayrıca grip ve ateşli hastalıklara karşı tedavi edici etkisi olduğu belirtiliyor.

"Çoğu bunu tedavi maksatlı kullanmaya başladı"

Tercan'da yaklaşık 15-20 yıldır dağların yüksek kesimlerinde ışkın toplayıp tezgahında sattığını söyleyen seyyar satıcı Zafer Şit, "Şu anda destesini 50 ila 80 TL'ye satıyoruz. Son zamanlarda yapılan araştırmalara göre kanser ve diğer birçok hastalığa da iyi geldiğinin bilimsel olarak da kanıtlanması ile beraber talep oldukça artmış durumda. Bununla beraber çoğu müşterimiz gelip alıp batı illerine götürüyor. Çoğu bunu tedavi için kullanmaya başladı. Önümüzdeki günlerde havaların iyice ısınması ile birlikte daha çok getirmeye başlayacağız. Özellikle ışkın köküne olan talep de çok arttı. Fiyat şu anda biraz pahalı. Ama ilerleyen zamanda uygun fiyatlara düşer" şeklinde konuştu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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