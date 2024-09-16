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Yaykın İncir Festivali'nde Jandarmadan Dolandırıcılığa Karşı Uyarılar

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Aydın'ın Karacasu ilçesinde düzenlenen 1. Yaykın İncir Tarım Kültür ve Sanat Festivali'nde, jandarma ekipleri esnaf ve vatandaşları dolandırıcılığa karşı uyararak güvenli bir alışveriş ortamı sağlamak için önlemler aldı.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde düzenlenen Yaykın İncir Festivali'nde jandarma ekipleri esnaf ve vatandaşları dolandırıcılığa karşı uyardı.

Karacasu ilçesine bağlı Yaykın Mahallesi'nde bu yılın ilki düzenlenen 1. Yaykın İncir Tarım Kültür ve Sanat Festivali, çeşitli etkinliklerle renkli görüntülere sahne olurken Karacasu İlçe Jandarma personeli de festivalin güvenli şekilde gerçekleştirilmesi için önlemler aldı. Festivalde stant açarak satış yapan esnaf ve alışveriş yapan vatandaşları; sahte para, sahte zeytinyağı alım ve satımı, kaçakçılık ve dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyaran jandarma ekipleri, sahtecilik olaylarına karşı bilgilendirmelerde bulundu. Jandarma ekipleri, esnafın ve vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için denetimleri sıkı tutarak güvenli bir alışveriş ortamı oluşturdu. Ekipler şüpheli durumların ivedilikle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgilendirilmesi istedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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