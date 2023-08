Yayınlanan Valiler Kararnamesi ile Zonguldak Valisi olarak atanan Vali Osman Hacıbektaşoğlu Siirt'e veda etti

Düzenlenen uğurlama törenine daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, valilik personeli, muhtarlar, basın mensupları ile vatandaşlar katıldı.

Vali Hacıbektaşoğlu, görev süresi boyunca birlikte çalıştığı tüm kamu çalışanları ile sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti.

Vali Hacıbektaşoğlu açıklamasında, "Kadim Diyarın Güzel İnsanları, kıymetli Siirtliler; 17 Haziran 2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız'ın tensipleriyle atandığım kadim şehir Siirt'te o tarihten bu yana hizmet etme şerefine nail oldum.

Görev yaptığım süre boyunca hep değerini hissettiğim güzel Siirt'imizin coğrafyası, insanı, kültürü kısacası her şeyi unutulmayacak güzellikleriyle her daim anılarımda olacak. Devletin kutsal makamını temsil ederken sizlerden edindiklerimle yeni görevimi de aynı heyecan ve kararlılıkla sürdürmeye çalışacağım. Veysel Karani'nin sabrı, İsmail Fakirullah Hazretleri'nin hatırası, emekle işlenen fıstığı, sevgiyle sunulan balı ve tüm Anadolu' ya örnek misafirperverliğiyle her daim kıymetlim olarak kalacaktır. Siirtli hemşehrilerimizin destekleri kent genelinde, eğitimden sağlığa, tarımdan hayvancılığa, enerjiden ulaşıma, kültür turizmden spora kadar pek çok alanda önemli yatırımları ve güzel projeleri hep birlikte hayata geçirdik.

İnanıyorum ki önümüzdeki yıllarda Siirt, özellikle enerji, tarım ve hayvancılık ile turizm alanlarında cazibe merkezi haline gelecektir.

Hizmet ettiğim 3 yılın ardından 10 Ağustos 2023 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Zonguldak'a atandım. Bu sebeple Valisi olmaktan gurur duyduğum Siirt'ten ayrılıyorum. Bizleri bu göreve layık gören başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere İçişleri Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum.

İnsan odaklı hizmet anlayışı ile görev süremiz içerisinde şehit yakını ve gazilerimiz, engelli ve dezavantajlı vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret göstererek, kentin gelişim dinamiklerine uygun projeler üretmeye çalıştık.

Göreve başladığım ilk günden itibaren ilimizde huzurlu ve güvenli bir ortam sağlamanın gayreti içinde bulundum. Siirt ilimizin bölgede huzur adası konumunda olmasında alınan güvenlik önlemlerinin yanı sıra Siirt halkının verdiği yardım ve desteklerin katkısı büyüktür. Valilik görevim süresince, yürüttüğümüz bütün projelerde desteğini gördüğümüz Bakanlarımıza, Siirtli hemşerilerim ve birlikte çalıştığım mesai arkadaşlarıma, adli ve idari yargı mensuplarına, İlçe ve Belde Belediye Başkanlarına, İl Genel Meclisi Başkan ve Üyelerine, güvenlik güçlerimize, güvenlik korucularımıza, siyasi parti ve meslek kuruluşlarına, sivil toplum örgütlerine, esnaflarımıza köy ve mahalle muhtarlarına, basın mensuplarına ve adını sayamadığım tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür ederim. Tüm hemşehrilerimizden helallik diliyor, Zonguldak'ta kapımızın ve gönlümüzün tüm Siirtli hemşehrilerimize açık olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu duygularımla, tüm kadirşinas Siirtli hemşehrilerime arzı veda eder, en iyi dileklerimle selam, sevgi ve saygılarımı sunarım.

Allah'a emanet olunuz" dedi.

Duygu dolu anların yaşandığı veda töreninin ardından Vali Osman Hacıbektaşoğlu Siirt'en ayrılarak Zonguldak'a gitti. - SİİRT