Edirne'de yayaya çarpan sürücü kaçtı

EDİRNE - Edirne'de karşıdan karşıya geçmek isteyen vatandaşa elektrikli bisikletin çarpması sonucu yaralanan yaya hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Edirne Kıyık Caddesi üzerinde bulunan Yedi Yol Ağzı mevkiinde meydana geldi.

İddiaya göre Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya elektrikli bisiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya yaralanırken bisiklet sürücüsü olay yerinde uzaklaştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı vatandaş Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.