'Yayalar için 5 adım mottosu' etkinliği düzenlendi

Karayolu Trafik Haftası çerçevesinde yaya güvenliğinin artırılması adına Niğde'de etkinlik düzenlendi.

Bor Caddesinde düzenlenen etkinliğe, Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, jandarma ve polis ekipleri ile öğrenciler katıldı. Öğrencilerin yayalar için 5 adımda güvenli trafik pankartlarıyla katıldığı etkinlik vatandaşlar tarafından da dikkatle takip edildi. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılınç; alınan önlemlerin geçtiğimiz bayramda ölümlü kazalarda yüzde 55, can kayıplarında ise yüzde 61 oranında azalmaya katkı sağladığını söyledi. Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılınç; "İçişleri Bakanlığımızın hedefi ölümlü trafik kazalarını yüzde 50 oranında azaltmak. Bu doğrultuda bakanlığımız trafik güvenliğinin artırılması için sürekli çalışmalar yapıyor. Bizler de valilik ve kaymakamlıklar olarak uyguluyoruz. Sürücü ve yayaların güvenliğini artırmaya yönelik mottolar belirlenmişti. 'Bir hareketine bakar', 'Bayramınız kemerli olsun' gibi mottolarla daha güvenli trafiği mümkün kılmaya çalışıyoruz. Bu çalışmalar çerçevesinde ölümlü trafik kazalarında yüzde 55 azalma görüldü. 81 il ve ilçelerimizde eş zamanlı olarak yaya güvenliğini ön plana çıkaracağız. Karayolu Trafik Haftası çerçevesinde şunları söyleyebiliriz; trafik güvenliği sadece sürücülerle olmuyor, biz yayalara düşen görevler de var. Yaya trafiği için insanlarımızın da bilincini artırmak istiyoruz. Trafik Haftası çerçevesinde 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' kampanyası ile 5 adım belirledik. Bunlar, 1. adım yaya yolunda ilerle, 2. adım görünür ol, 3. adım trafik ışıklarını takip et, 4. adım yaya geçidini kullan, 5. adım yola odaklan şeklinde belirlendi. Vatandaşlarımızın trafik kurallarına uymaları hususunda daha dikkatli ve duyarlı olmalarını diliyor ve kazasız günler temenni ediyoruz" dedi. - NİĞDE

İhlas Haber Ajansı / Yerel