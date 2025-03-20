Yavuz Navruz, Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Seçildi

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı'na Yavuz Navruz seçildi.

Sendika binasında yapılan olağanüstü genel kurulunda divan heyetinin oluşturulması ve yapılan konuşmaların ardından üyelerin oy verme işlemi gerçekleştirildi. Oylamanın ardından genel kurula tek listeyle giren Yavuz Navruz, Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığına seçildi. - KAYSERİ