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Yavuz Navruz, Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Seçildi

Yavuz Navruz, Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Seçildi
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Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı olağanüstü genel kurulunda Yavuz Navruz, tek liste ile başkanlık görevine seçildi.

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı'na Yavuz Navruz seçildi.

Sendika binasında yapılan olağanüstü genel kurulunda divan heyetinin oluşturulması ve yapılan konuşmaların ardından üyelerin oy verme işlemi gerçekleştirildi. Oylamanın ardından genel kurula tek listeyle giren Yavuz Navruz, Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığına seçildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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