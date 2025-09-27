Yavuz Ağıralioğlu: 'Sorumluluk almazsak çocuklarımız sorunlarla yüzleşecek'

SERDAR ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır'da düzenlenen halk buluşmasında konuşan Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu,"Ay yıldızlı bayrağın altında yaşıyoruz. İşlerimizi düzgün yapamazsak, evlatlarımızın huzur içinde yaşayacağı bir vatanı, güvenli bir devleti olmayacak. Memleketimizin sorunlarını bugün çözemiyorsak, çocuklarımız yarın bizim bugün çözmeye çalıştığımız meselelerle uğraşmak zorunda kalacak. Bunun için şimdi sorumluluk almalıyız" dedi

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu Iğdır'da düzenlenen halk buluşmasında konuştu.

Dış politika ve devlet temsilinin önemine vurgu yapan Ağıralioğlu "Biz devletimizin başı yurt dışındayken onun sözünün, kuvvetinin ve kudretinin zayıflamaması için açıkça kem söylemler etmeyi tercih etmeyiz; dışarıya çıktığında rakibimiz ya da eleştirisini yaptığımız kişi de olsa, nezaketle davranıp ülke çıkarını gözetiriz" ifadesini kullandı. Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"40 bin evladımızı öldüren bir caniye 'kurucu önder' diyorsunuz. Fetullah Gülen'e de 'Mehdi' deyin rahatlayın bari"

"Ay yıldızlı bayrağın altında yaşıyoruz. İşlerimizi düzgün yapamazsak, evlatlarımızın huzur içinde yaşayacağı bir vatanı, güvenli bir devleti olmayacak. Memleketimizin sorunlarını bugün çözemiyorsak, çocuklarımız yarın bizim bugün çözmeye çalıştığımız meselelerle uğraşmak zorunda kalacak. Bunun için şimdi sorumluluk almalıyız. Dost dediğinize düşman, düşman dediğinize dost dediniz. Öcalan'a söve söve seçim kazandınız. Bu seçimde Öcalan'ı kendinize müttefik ettiniz. Sözünüze güvenilmez insanlar haline geldiniz. Sizin yüzünüzden bize bile güvenmiyorlar, neredeyse. O kadar illallah ettirmiştiniz ki milletimize; kırk yıl sövmüştünüz, şimdi yol arkadaşınız, müttefikiniz, kurucu önderiniz… Kırk bin evladımızı öldüren bir caniye 'kurucu önder' diyorsunuz. Fetullah Gülen'e de 'Mehdi' deyin rahatlayın bari.

"Paranız değerliyse işte o zman küresel lider olursunuz "

Yani parası değerli bir ülkenin yöneticisi olursanız, cumhurbaşkanı olursanız… Saygın üniversitelerini inşa edebilmiş, çocuklarına iyi eğitim verebilen ve eğitimle dünyanın en aranan insan gücünü organize edebilen bir yönetim kurmuşsanız, paranız değerliyse işte o zaman küresel lider olursunuz. İşte gerçek liderlik budur."