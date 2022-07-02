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Yavruyken hayatını kurtardığı karga evladı gibi oldu

İhlas Haber Ajansı - Esra Angün - Yerel
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Yavruyken hayatını kurtardığı karga evladı gibi oldu Karga besleyen Tuğba Dinçer: "Bebek gibi bakıyorum, aramızdaki bağı görenler şaşırıyor" Sakarya'nın Karasu ilçesinde kafe işletmeciliği yapan Tuğba Dinçer, yavruyken bulduğu ve hayatını kurtardığı kargaya evladı gibi bakıyor.

Yavruyken hayatını kurtardığı karga evladı gibi oldu

Karga besleyen Tuğba Dinçer: "Bebek gibi bakıyorum, aramızdaki bağı görenler şaşırıyor"

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde kafe işletmeciliği yapan Tuğba Dinçer, yavruyken bulduğu ve hayatını kurtardığı kargaya evladı gibi bakıyor. Büyüyen karga, sahibine bağlılığını her yerde gösteriyor. Dinçer'in yanından ayrılmayan karga, sadece sahibinin elinden yem yiyor.

Karasu'da kafe işletmeciliği yapan Tuğba Dinçer, babasıyla birlikte bulduğu yavru kargayı sahiplenerek bakımını üstlendi. Büyüyen karga, kendisine evladı gibi bakan sahibinin yanından hiç ayrılmıyor. Sadece sahibinin elinden yem yiyen kargaya ise 'Kargamel' adı verildi.

Yaralı kargayı, yavruyken bulduklarını belirten Tuğba Dinçer, "Bulduğumuzda, babam kedilerin elinden almış. Boğazındaki tüyler yolunmuştu. Yavruyken annesi yuvadan atmış diye düşünüyorum. Besledim, ilgilendim, açıkçası çok kafese koyma taraftarı değildim ama yine kedilerden koruyabilmek için kedi kutusunda baktım 3-4 gün" dedi.

"Bebek gibi bakıyorum"

Kargayı doğaya salmak istediğinde ise gitmediğini fark eden Dinçer, "Bir gün gitti sandım. Yine dayanamadım ve seslendim. Baktım ki ses veriyor bana. Uçarak geldi, elimden yem yedi. Şimdi uçup gitse özgürlüğüne kavuşturacağım ama beni terk etmiyor. Ben de bebek gibi bakıyorum. Benim elimin haricinde farklı kişilerin elinden yemek yemiyor. Adını 'Kargamel' koydum. Başkaları sevmeye çalışınca, insanlardan kaçıyor. Kimseye sevdirmiyor. Sadece benim sesime geliyor ve bana sevdiriyor. Görenler aramızdaki bağa şaşırıyor" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Esra Angün - Yerel

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